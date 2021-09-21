Kent Güvenlik Yönetim Sistemi hayata geçirildi

KEİ Ofisi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı İletişim ve Bilgi İşlem Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri Şubesi tarafından yönetilen sistem, 7 Eylül tarihinden itibaren 7/24 kesintisiz hizmet vermeye başladı.

Halk arasında “MOBESE” olarak bilinen sistem ile kamuya açık alanlarda suçun önlenmesi ve güvenliğin sağlanması, suçla mücadelede suçların ve suçluların tespitinin zamanında yapılması ve suçluların adalete teslim edilmesi amaçlanıyor.

Açıklamada, KEİ Ofisi’nin projenin başından 7 Eylül tarihine kadar 81 milyon TL kaynak sağladığı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi’nin hayata geçirilmesiyle, KKTC Polis Teşkilatı’nın, sistemin sağlayacağı teknolojik avantajlar ile halkın huzur ve güvenliği için sürdürdüğü hizmet kalitesini daha da yükselttiği kaydedildi.

