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Kent Güvenlik Yönetim Sistemi bugünden itibaren 7/24 hizmet vermeye başladı

06 Eylül 2021 Pazartesi 20:45
Kent Güvenlik Yönetim Sistemi bugünden itibaren 7/24 hizmet vermeye başladı

Hızla gelişen teknolojiyle birlikte, kamu yararı ve bunun yanı sıra halkın huzur ve güvenliği için kamuya açık alanlarda suçun önlenmesi ve güvenliğin sağlanması amacıyla  polis bünyesinde oluşturulan 
Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri bugünden itibaren  7/24 kesintisiz halka hizmet vermeye başladı.

Halk arasında ‘Mobese’ olarak bilinen sistem, 23 Ekim 2018 tarihinde yürürlüğe giren 31/2018 sayılı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Yasası çerçevesinde 11 Temmuz 2019 tarihinden itibaren Lefkoşa ve Girne ilçelerinde kuruluyor.

Polis Genel Müdürlüğü Basın Subaylığı'nın açıklamasına göre, projenin eylül ayında tamamlanmasıyla birlikte bugünden itibaren, Polis Genel Müdürlüğü'ne bağlı İşletişim ve Bilgi İşlem Müdürlüğü bünyesinde Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri Şubesi adı altında merkezi bir birim faaliyette bulunacak.

Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri Şube Amirliği adı altında oluşturulan birim, bir polis subayı,  üç polis çavuşu ve 15 sivil hizmet görevlisinden oluşan izleme operatörü ile vardiya usulü olarak bugünden itibaren  7/24 kesintisiz halkımıza hizmet vermeye başladı.

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Açıklama, şöyle devam etti:
"Günümüzde gelişmiş ülkelerin suçla mücadelede, suç ve suçluların tespitinin  zamanında yapılarak suçluların adalete teslim edilmesinde büyük önem arz eden Kent Güvenlik Yönetim Sistemlerinin, ülkemizde de hayata geçilirmesi  halkımızın huzur ve güvenliğinin yanı sıra yaşam kalitesinin artması yönünde katkı sağlayacaktır. 

Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek kendisini sürekli yenileyen KKTC Polis Teşkilatı,  bu projenin tamamlanıp hayata geçmesiyle dünyadaki  çağdaş polis teşkilatları arasında yerini almış bulunmaktadır. 

Halkının huzur ve güvenliği için tüm unsurları ile her zaman 7/24 görevi başında olan Polis Teşkilatı, Kent Güvenlik Yönetim Sistemlerinin sağlayacağı teknolojik avantajlar ile  halkına sağlamış olduğu hizmet kalitesini yukarıya çekmiş bulunmaktadır.

Projenin gerçekleşmesine katkı koyan başta Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri, TC Lefkoşa Büyükelçiliğine  ve Devletimizin tüm yetkililerine  teşekkür eder, projenin başta Devletimize, Polis Teşkilatına ve halkımıza hayırlı olmasını dileriz"

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Son Güncelleme: 07.09.2021 00:08
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