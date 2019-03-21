Kent Güvenlik Sistemleri Kurulu toplandı

TOPLANTIDA, KENT GÜVENLİK YÖNETİM SİSTEMİ KAPSAMINDA SABİT KAMERA KURULABİLMESİ İÇİN İZİN BAŞVURULARI DEĞERLENDİRDİ

Kent Güvenlik Sistemleri Kurulu’nun gerçekleştirdiği toplantıda kamu, kurum ve kuruluşları ile özel şahıslara ait kamuya açık alanları izleyen sabit kameraların izinlendirilmesi ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kapsamında sabit kamera kurulabilmesi için izin başvuruları değerlendirildi.

Başbakanlık Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, alınan kararlar 31-2018 sayılı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Yasası uyarınca Başbakanlık resmi internet (https://basbakanlik.gov.ct.tr/Portals/3/Karar%2008_03_2019.pdf?ver=2019-03-19-122048-237) sayfasında yayınlanarak halkın bilgisi getirildi.