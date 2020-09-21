Kent Arkeolojisi Ve Kültürel Miras Yönetimi Yüksek Lisans Programı DAÜ’de Açıldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Fen ve Edebiyat Fakültesi, Sanat, Beşerî ve Sosyal Bilimler Bölümü altında açılan “Kent Arkeolojisi ve Kültürel Miras Yönetimi” tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarının, TC Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve KKTC Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu’ndan (YÖDAK) onay alarak açıldığı bildirildi.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, gerek Kıbrıs gerekse Türkiye ölçeğinde bir ilk olan Kent Arkeolojisi ve Kültürel Miras Yönetimi Yüksek Lisans Programları, 12 Ekim itibarıyla DAÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Koruma ve Restorasyon Yüksek Lisans Programı ile iş birliği içerisinde eğitim ve öğretime başlayacak.

Program adayları, programdan mezun olduktan sonra başka bir bölüm kapsamında Doktora derecesine (Ph.D.) başvurabilecekleri gibi KKTC Eski Eserler ve Müzeler Dairesi’nde, ilgili müze, kazı, restorasyon birimlerinde, aynı zamanda Devlet Karayolları, Çevre Koruma Dairesi, Şehir Planlama ve Turizm Planlama dairelerinde görev alabilecek.

Mezunlar ayrıca, KKTC Cumhurbaşkanlığı bünyesinde çalışan iki toplumlu Kültürel Miras Teknik Komitesi’ne danışmanlık hizmeti verme şansına sahip olacak.