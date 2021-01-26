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Kennedy Dede cinayeti sonuçlandı

26 Ocak 2021 Salı 17:29
Kennedy Dede cinayeti sonuçlandı
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28.01.2018 tarihinde Gazimağusa’da meydana gelen ve Nijerya uyruklu Kennedy Dede Taomwabwa’ın öldürülmesi olayında sorumlu tutulan ve aleyhlerinde adam öldürme, adam kaçırma, ciddi darp ve tecavüzkâr alet taşıma suçlarından dosya tanzim edilen sanık 1 Nidai Şanlı, sanık 2 Ozan Körkurt, sanık 3 Onur Körkurt, sanık 4 Simge Dağdur ve sanık 5 Zekeriya Kurucu ile ilgili Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararı bugün saat 14.00 okundu ve sanıklar işlemiş oldukları suçlardan hapis cezasına çarptırıldılar.

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Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanarak aleyhlerinde getirilen davalardan suçlu bulunan Sanık 1'e 27 yıl, Sanık 2'ye 13 yıl, Sanık 3'e 17 yıl Sanık 4'e 13 yıl ve Sanık 5'e 9 yıl hapis cezasına mahkum edildiler.(MHA)

DETAYLAR BİRAZDAN

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Son Güncelleme: 26.01.2021 19:00
Anahtar Kelimeler:
Kennedy Dede TaomwabwaCinayetKennedy DedeKennedy Dede Cinayeti
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