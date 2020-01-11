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Kendisine para vermediği gerekçesi ile kız arkadaşını darp etti

Lefkoşa’da kendisine para vermediği gerekçesi ile kız arkadaşını darp ettiği iddiası ile tutuklanan zanlı Aydın Orhan tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Kendisine para vermediği gerekçesi ile kız arkadaşını darp etti

Lefkoşa’da kendisine para vermediği gerekçesi ile kız arkadaşını darp ettiği iddiası ile tutuklanan zanlı Aydın Orhan tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

11 Ocak 2020 Cumartesi 12:29
Kendisine para vermediği gerekçesi ile kız arkadaşını darp etti

Kamalı Haber

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Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Cennet Koruk olayla ilgili bulguları aktardı. Koruk huzurda bulunan zanlı Aydın Orhan’ın 9 Ocak 2020 tarihinde Lefkoşa'da meydana gelen “Şiddet Kullanma Tehdidi, Darp ve Sirkat” suçlarına methaldar olduğunu söyledi. Polis zanlının 9 Ocak 2020 tarihinde saat 23.00 raddelerinde Lefkoşa'da Surlar içinde Mehmetali Rıza Sokak üzerinde faaliyet gösteren Şeytan Kasap isimli işyeri üzerinde bulunan isimsiz Kahvehanede, Lefkoşa'da sakin zanlının kız arkadaşı Hilal Ayrenk’i kendisine para vermediği gerekçesi ile adı edilenin boğazını sağ eli ile sıkmak ve saçlarından çekmek suretiyle darp etmesine müteakip "bana para vermezsen seni öldürürüm" demek sureti ile şiddet kullanma tehdidinde bulunduğunu söyledi. Polis zanlının ayrıca müştekinin çantası içerisinden müştekiye ait TC Nüfus Cüzdanı ve Postane kartını almak suretiyle sirkat ettiğinin de aleyhinde yapılan iddialar arasında olduğunu belirtti. Polis memur Cennet Koruk olayın polisin bilgisine 10 Ocak 2020 tarihinde geldiğini ayni gün zanlı aleyhinde derdest emri temin edildiğini ve müştekinin Devlet hastanesi Acil Servisinde doktor kontrolünden geçirilerek doktor raporu temin edildiğini söyledi. Zanlının derdest emiri ile tutuklanmasının ardından yapmış olduğu beyanlar ve iddialar olduğunu bunların araştırılması gerektiğini, müştekiye ait olan TC Nüfus Cüzdanı ve Postane kartı henüz tespit edilemediğini belirterek soruşturmanın zanlı lehine ve aleyhine oluşa bilecek olguların tespiti için ilk etapda 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı yapılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını kız arkadaşına vurmadığını psikolojik sorunları olduğunu ve onu terk edeceği için kendisine iftirada bulunduğunu belirtti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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KIZ ARKADAŞINI DARP ETTİ
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