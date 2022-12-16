banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Kendisine ait olmayan evi satmıştı..
Kendisine ait olmayan evi satmıştı..
Sahte parayı tedavüle sürmek isteyen şahıslar mahkemeye çıktı
Sahte parayı tedavüle sürmek isteyen...
Sirkat suçunda mahkeme kararı..
Sirkat suçunda mahkeme kararı..
2 Ayrı Bölgede Gümrüksüz Mal Tasarrufu
2 Ayrı Bölgede Gümrüksüz Mal...
Girne'de korkutan kaza!
Girne'de korkutan kaza!
banner405

Kendisine ait olmayan evi satmıştı..

16 Aralık 2022 Cuma 12:47
Kendisine ait olmayan evi satmıştı..

Kendisine ait olamayan evi sattığı gerekcesi ile tutuklanan zanlı Ahmet İçin 4 gün daha tutuklu kalacak. Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Mustafa Mahan, olguları aktardı. Polis, Sahtekarlıkla Para Temini suçuyla methaldar olduğunu belirtti. Polis, huzurda bulunan zanlı Ahmet İçin’in 2022 Ekim ayı içerisinde dolandırma niyeti ile öncesinde de tanıdığı olan Lefkoşa'da sakin Ali Kansu'nun adına kayıtlı olan K.Kaymaklı adresinde yer alan konutu 130.000 TL nakit para karşılığında ve yine şuan kimin olduğu konusunda bir tespit olmayan başka bir evi 50.000 nakit parayı kaparo olarak Lefkoşa'da sakin İzzettin Akgöz'e sözlü olarak alıp, adı edilene söz konusu evleri satıp sahtekarlıkla kredi temin ettiğini belirtti. Polis, olayın hemen akabinde zanlının yurt dışına çıkış yaptığını söyledi.
Polis, zanlı 14.12.2022 tarihinde KKTC'ye giriş yaparken aleyhindeki derdest müzekkeresi ışığında tutuklandığını belirtti. Polis, bu mesele ile ilgili olarak yaklaşık 2 aylık bir sürede tahkikat yürütüldüğünü, alınan tanık ifadelerinde zanlının tek başına hareket etmediği ve söz konusu evde kiracı olarak bulunup, tahliye konusunda ev sahibinin aleyhinde bir hukuk mücadelesi başlatmış olduğu C.A'nın da bu suça methaldar olduğu konusunda da ayrı bir tahkikat başlatıldığını ve zanlının polise C.A ile telefon yazışmalarını polise verip, yardımcı olduğunu anlattı. Polis, ayrıca bir kişinin daha polise gelip, şikayetçi
olduğunu belirtti. Polis, zanlının söz konusu parayı ne yaptığı konusunda araştırmanın devam etmekle birlikte alınması gereken tanık ifadeleri mevcut olup zanlının bu safhada serbest kalması halinde tanıklara ulaşabileceğinden ötürü ve tahkikatın salimiyetine etki edeceğinden aleyhinde 4 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 4 gün süre ile polis hücrelerinde tutuklu kalmasına emir verdi. (Kamalı Haber) 

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sahte parayı tedavüle sürmek isteyen şahıslar mahkemeye çıktı
Sahte parayı tedavüle sürmek isteyen şahıslar mahkemeye çıktı
Sirkat suçunda mahkeme kararı..
Sirkat suçunda mahkeme kararı..
2 Ayrı Bölgede Gümrüksüz Mal Tasarrufu
2 Ayrı Bölgede Gümrüksüz Mal Tasarrufu
Girne'de korkutan kaza!
Girne'de korkutan kaza!
Togg Kıbrıs’ta tersten gidecek
Togg Kıbrıs’ta tersten gidecek
Çatalköy sakinlerinden Hacer Mutlu hayata gözlerini yumdu
Çatalköy sakinlerinden Hacer Mutlu hayata gözlerini yumdu
Kan vermekten korktum
Kan vermekten korktum
MasterChef ekibi Kıbrıs'ta!
MasterChef ekibi Kıbrıs'ta!
İttifakta çatlak
İttifakta çatlak
“Fakirleşmeye rağmen çok ciddi tahsilat oranı yakaladık”
“Fakirleşmeye rağmen çok ciddi tahsilat oranı yakaladık”

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner412

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim