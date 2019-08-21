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“Kendimle dans” isimli kitabın tanıtım ve imza günü etkinliği yapıldı

Yazar Levent Dirençay’ın, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde hazırlanan ve geliri Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na bağışlanacak “Kendimle Dans” isimli kitabının tanıtım ve imza günü etkinliği dün akşam gerçekleşti. 

“Kendimle dans” isimli kitabın tanıtım ve imza günü etkinliği yapıldı

Yazar Levent Dirençay’ın, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde hazırlanan ve geliri Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na bağışlanacak “Kendimle Dans” isimli kitabının tanıtım ve imza günü etkinliği dün akşam gerçekleşti. 

21 Ağustos 2019 Çarşamba 10:02
“Kendimle dans” isimli kitabın tanıtım ve imza günü etkinliği yapıldı

Yazar Levent Dirençay’ın, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde hazırlanan ve geliri Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na bağışlanacak “Kendimle Dans” isimli kitabının tanıtım ve imza günü etkinliği dün akşam gerçekleşti. 
Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, etkinliğe, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu’nun yanı sıra çok sayıda davetli ve kitapsever katıldı.
HÜDAOĞLU: “LEVENT DİRENÇAY, DUYGU VE TUTKUSUNDAN BUNCA ZAMANDA HİÇBİR ŞEY KAYBETMEDİ”
Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, Yazar Levent Dirençay’ı, tutkulu bir sendikacı olduğu yıllardan beridir tanıdığını belirtti. 
Dirençay’ın sendikacılığının yanında toplumsal hizmet yönünün her zaman aktif olageldiğini belirten Hüdaoğlu, Dirençay’ın yaptığı her işte sürekli bilimsel referanslar arayıp onlara atıfta bulunduğunu, gündelik tartışılan meseleleri global bakış açısıyla başka perspektiflerden yorumladığını kaydetti. 
Levent Dirençay’ın bu yönüyle güncel tartışma konularına zenginlik kattığını dile getiren Hüdaoğlu, “Levent Dirençay bugün belki bambaşka bir konuda ürün çıkardı fakat aynı duygu ve karakterle bunu ürettiği anlaşılıyor… Yine meselenin özüne ilişkin, hayatın gerçekliğini kavrayan bir detaycılık içerisinde meseleyi bambaşka bir bakış açısıyla ele alan bir ustalıkla bu işi yaptı” diye konuştu. 
Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, Levent Dirençay’ın fikirleri ve üretkenliğine değer verdiğine de dikkat çekti. Ülkenin önde gelen tıp insanlarının Kendimle Dans isimli kitaba güçlü destekleri olduğunu da dile getiren Hüdaoğlu, bu durumun Levent Dirençay’ın bilimsel referanslara ne kadar bağlı kaldığının göstergesi olduğunu belirtti. 
Levent Dirençay’ın Kendimle Dans isimli kitapta, insan bedeni gibi tekil varlığa ilişkin yoğun bir çabanın içerisindeyken bile bu durumu toplumsal bir yöne akıtıp toplumun bilgilenmesi için bir kitapla buluşturduğunu dile getiren Hüdaoğlu, “Levent Dirençay bu kitapla bildiğini, gördüğünü, tecrübe ettiğini toplumla paylaşmak gibi yine toplumcu yönünü öne çıkaran bir davranış sergiledi. Bireyi, toplum temelli anlatmaya yöneldi. Toplumsal mesajlarla yüklü bir beden anlatısı yaptı. Levent Dirençay’a toplumca teşekkür etmemiz gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu. 

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ALKALİ VE SAĞLIKLI YAŞAMA DAİR İPUÇLARI…
Konuşmasında, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilen Kendimle Dans isimli kitabın tanıtım ve imza gününe katılanlara teşekkür eden Yazar Levent Dirençay, alkali ve sağlıklı yaşama dair ipuçları vererek sağlıklı yaşamın önemine değindi. Kitabın içerisinde alkali ve sağlıklı beslenmeye dair ipuçlarının da bulunabileceğini dile getiren Dirençay, konuşmasında insan bedenine zarar veren beslenme şekillerine de değinerek bu tarz beslenmelerden uzak durulmasının önemine işaret etti.
Yaşadığı rahatsızlık döneminde, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı’nın gösterdiği içten ilgi ve alakadan ötürü duyduğu memnuniyeti de ifade eden Dirençay, yaşadığı sağlık probleminin giderilmesine destek veren herkese teşekkür etti.
ÖZER
Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı Başkanı Nevhiz Özer, Kendimle Dans isimli kitaptan elde edilecek gelirin Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı yararına bağışlanacak olmasının kendilerine gurur ve mutluluk verdiğini ifade etti. Özer, 2001 yılında kurulan vakfın gelirinin tamamen halktan gelen bağışlarla sağlandığını söyledi.
Vakfın yürüttüğü faaliyetlere de değinen Nevhiz Özer, Kendimle Dans isimli kitabın hayata geçmesine katkı koyanlara teşekkür etti. 
Kitabı yayına hazırlayan Hasan Çakmak da yaptığı konuşmada, kitabın büyük emekler sonucu ortaya çıktığını kaydederek hayata geçmesine destek verenlere teşekkür etti. Çakmak, kitapta hem Levent Dirençay’ın yaşadığı duygusal serüvenin aktarıldığını hem de alkali ve sağlıklı yaşama dair bilgilerin bulunabileceğini belirtti. 

 

Son Güncelleme: 21.08.2019 13:56
Anahtar Kelimeler:
Kendimle Dans
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