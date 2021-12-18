Kendi testini kendin yap!

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi yeni kararlar yayımladı.

Yeni kararlara göre, Laboratuvar Komitesi’nin önerisi ile ülkemizde kullanılan Covid-19 testlerinin CE-IVD sertifikası olması zorunlu…

24 Aralık’tan itibaren ise kişiler isteğe bağlı olarak Eczanelerden temin edebilecekleri antijen testi ile “Kendi Kendine Test” yapabilecekler… Ancak kişilerin kendi kendilerine yapacakları testler Adapass sistemine giriş yapılmayacak ve herhangi bir yerde kullanılmayacak…

Yaptırdıkları testi pozitif çıkan kişiler, 0539 117 52 23 numaralı telefona whatsapp uygulaması üzerinden çift çizgi görülecek şekilde test kitinin fotoğrafını mesaj göndermeleri gerekiyor…

Temaslı değerlendirme kriterleri kapsamında da yakın temaslılar son temas tarihine göre aşılı ise 7 gün, aşısız ise 10 gün boyunca karantinada kalmaya devam edecek…