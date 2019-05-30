KEMPO semineri tamamlandı

TC KEMPO Savunma Sporları Federasyonu 2019 yılı faaliyet programında yer alan ve KKTC hakem antrenör sporcu gelişim semineri ve terfi sınavları 24/26 Mayıs 2019 Tarihlerin de erdem akademi spor derneğinde tamamlanmıştır.



Söz konusu faaliyetekatılan ve eğitimciler Azerbaycan KEMPO Federasyon Başkanı Rauf İbrahimov ve Yardımcısı Mirze Menmedov KEMPO İstanbul Merkez Hakem Kurulu Başkanı Muharrem Keküç ve Federasyon Başkanı Halis Avşar katılım sağlamışlardır.

Bu anlamda KKTC spor kulübeleri antrenörler KEMPO branşında en iyi seviyeye çıkarıp dünya ve avrupa arenalarında ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için tam destek vereçeğim KKTC KEMPO ülke temsilcisi Mehmet İngenç!

Kurs sonunda temsilci Mehmet İngenç tarafından katılımcılara plaket taktim edildi.

Sporcu Kursu Sonuçları :

Sarı Kuşak : Defin YÖREL - Özer OCAKOĞLU

Yeşil Kuşak :( Hatice melis Şentürk ) - Yusuf DAĞDELEN- Zehra ÇETİNDAĞ - Ayhan ÇETİNDAĞ -

Oktay KARAGÖZ

Mavi Kuşak : Enes ERDEM - Emere Filiz - Leyla KAHRAMAN – Osman YARKIN – Orhan bekir BELLİ-

Alim ÖZTÜRK – Atajan TARAYEW

Turuncu Kuşak : Sude BAL - Tarık YAYAR - Şahruz KIZILYÜREK - Burak ŞİMŞEK – Ferdi DEMİRBİLEK-

2. DAN : Ekim ÖZGÜVENLİ - Erdem AKKAYA

Hakem Kurs Sonuçları :

Ulusal : Vedat YAYAR - Derya KAPLAN - Mehmet ERDEM

Bölge Hakem : Hatice ERDEM - Meryem YAYAR – Mustafa KARADEMİR

Aday Hakem : Ali ERDEM- Vatva ERDEM – Ekim ÖZGÜVENLİ – Feyzi KURUMANASTIRLI

Antrenör Kurs Sonuçları : 1. Kademe

– Murat ÇAKAN – Doruk IRGAT – Derya KAPLAN – Yiğit PAŞA – Meysan HAJPOUR- Nazime PAŞA-( Ahmet emre ŞEKER) – Hakan RÜSTEM – Noyan ERDENİZCİ – Funda MERYEM

Anröner Kusr Sonuçu .: 2. Kademe : Zeki BASRİ – Ekrem BULUT – Cuma ÖZTÜRK –

Feyzi KURUMANASTIRLI Mehmet erdem Ekim özgüvendi Tarkan KAZIM OZANSOY Hasan KURUMANASTIRLI