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KEMPO semineri tamamlandı

KEMPO semineri tamamlandı

30 Mayıs 2019 Perşembe 19:09
KEMPO semineri tamamlandı

TC KEMPO Savunma Sporları Federasyonu 2019 yılı faaliyet programında yer alan ve KKTC hakem antrenör sporcu gelişim semineri ve terfi sınavları 24/26 Mayıs 2019 Tarihlerin de erdem akademi spor derneğinde tamamlanmıştır.


Söz konusu faaliyetekatılan ve eğitimciler Azerbaycan KEMPO Federasyon Başkanı Rauf İbrahimov ve Yardımcısı Mirze Menmedov KEMPO İstanbul Merkez Hakem Kurulu Başkanı Muharrem Keküç ve Federasyon Başkanı Halis Avşar katılım sağlamışlardır.

Bu anlamda KKTC spor kulübeleri antrenörler KEMPO branşında en iyi seviyeye çıkarıp dünya ve avrupa arenalarında ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için tam destek vereçeğim KKTC KEMPO ülke temsilcisi Mehmet İngenç!

Kurs sonunda temsilci Mehmet İngenç tarafından katılımcılara plaket taktim edildi.

Sporcu Kursu Sonuçları :

Sarı Kuşak :  Defin  YÖREL   -   Özer    OCAKOĞLU

Yeşil Kuşak :( Hatice melis  Şentürk ) -  Yusuf   DAĞDELEN-  Zehra   ÇETİNDAĞ - Ayhan  ÇETİNDAĞ -

Oktay  KARAGÖZ

Mavi Kuşak : Enes ERDEM -  Emere  Filiz  - Leyla KAHRAMAN – Osman YARKIN – Orhan bekir BELLİ-

Alim ÖZTÜRK –     Atajan   TARAYEW

Turuncu Kuşak :  Sude  BAL  - Tarık  YAYAR   - Şahruz KIZILYÜREK  - Burak  ŞİMŞEK – Ferdi DEMİRBİLEK-

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Kahverengi Kuşak : Ali  ERDEM  - Seyfettin  CİHANGİROĞLU – İlayda ERDEM – Bahar  ERDEM –

2. DAN :  Ekim  ÖZGÜVENLİ  -  Erdem   AKKAYA

Hakem Kurs Sonuçları  :

Ulusal :  Vedat   YAYAR -  Derya  KAPLAN -  Mehmet  ERDEM

Bölge Hakem :   Hatice  ERDEM  - Meryem   YAYAR – Mustafa  KARADEMİR

Aday Hakem :  Ali  ERDEM-  Vatva  ERDEM – Ekim  ÖZGÜVENLİ – Feyzi KURUMANASTIRLI

Antrenör Kurs Sonuçları :  1. Kademe

 – Murat  ÇAKAN – Doruk IRGAT – Derya KAPLAN – Yiğit PAŞA – Meysan HAJPOUR- Nazime PAŞA-( Ahmet emre ŞEKER) – Hakan RÜSTEM – Noyan ERDENİZCİ – Funda MERYEM

Anröner Kusr Sonuçu .: 2. Kademe :   Zeki BASRİ – Ekrem  BULUT – Cuma ÖZTÜRK –

Feyzi KURUMANASTIRLI  Mehmet erdem Ekim özgüvendi Tarkan  KAZIM OZANSOY Hasan KURUMANASTIRLI

Son Güncelleme: 30.05.2019 19:19
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