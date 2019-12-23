Kemal Saraçoğlu Vakfı, Üye Çocuk Ve Aileleri İçin Yılbaşı Yemeği Düzenledi

Lefkoşa, 23 Aralık 19 : Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı, dün, üye çocuk ve ailelerine yönelik yılbaşı yemeği düzenledi.

Vakıf tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Hidden Garden’da yer alan yemeğe 120 kişi katıldı.

Yemek, Vakfın üye çocuk ve aileleri, Vakıf personeli ve Mütevelli Heyeti üyeleri ile bir grup gönüllünün katılımıyla gerçekleşti.

Yemeğin ana sponsorluğunu St. Andrew’s Church gönüllüleri üstlenirken, Hidden Garden Organizasyon Şirketi, Kıbrıs İlim Üniversitesi KİÜ-KAM öğrencileri, Mamülcüoğlu Pastanesi ve Poy Organizasyon katkı koydu.

Kıbrıs İlim Üniversitesi öğrencileri müzikleri ve oyunlarıyla ve Poy Organizasyon bünyesinde görev alan köpük balon sanatçısı da gösterileriyle eğlenceye katkı koydu.

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Nevhiz Özer konuyla ilgili açıklamasında, üye çocuk ve ailelerini rahatlatabilmek için vakıf olarak ellerinden gelen desteği verdiklerini ve tüm faaliyetlerini bireysel ve kurumsal bağışlarla sürdürdüklerini belirterek, bu yemek organizasyonuna katkı koyan tüm bağışçılara üye çocuk ve aileleri adına teşekkürlerini iletti.

(ÖZ/HA)