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Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar Ve Kanserle Savaş Vakfı Yararına “alsancak – Lapta Çocuklar İçin Yürüyor 2” İsimli Sosyal Sorumluluk Projesi Gerçekleştirilecek

YÜRÜYÜŞ“ALSANCAK VE LAPTA ÇOCUKLAR İÇİN YÜRÜYOR, BALIKÇILAR BİRLİĞİ BALIK İKRAM EDİYOR” SLOGANIYLA 15 MART’TA GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar Ve Kanserle Savaş Vakfı Yararına “alsancak – Lapta Çocuklar İçin Yürüyor 2” İsimli Sosyal Sorumluluk Projesi Gerçekleştirilecek

YÜRÜYÜŞ“ALSANCAK VE LAPTA ÇOCUKLAR İÇİN YÜRÜYOR, BALIKÇILAR BİRLİĞİ BALIK İKRAM EDİYOR” SLOGANIYLA 15 MART’TA GERÇEKLEŞTİRİLECEK

16 Ocak 2020 Perşembe 14:42
Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar Ve Kanserle Savaş Vakfı Yararına “alsancak – Lapta Çocuklar İçin Yürüyor 2” İsimli Sosyal Sorumluluk Projesi Gerçekleştirilecek

YÜRÜYÜŞ“ALSANCAK VE LAPTA ÇOCUKLAR İÇİN YÜRÜYOR, BALIKÇILAR BİRLİĞİ BALIK İKRAM EDİYOR” SLOGANIYLA 15 MART’TA GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Lefkoşa, 16 Ocak 20 : Lapta Belediyesi, Alsancak Belediyesi ve Lapta-Alsancak-Karşıyaka Balıkçılar Birliği işbirliğiyle, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı yararına düzenlenecek “Alsancak – Lapta Çocuklar için Yürüyor 2” isimli sosyal sorumluluk projesinin protokolü imzalandı.

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Lapta Belediyesi Başkanı Mustafa Aktuğ, Alsancak Belediye As Başkanı Halit Ergören, Lapta-Alsancak-Karşıyaka Balıkçılar Birliği Başkanı Ertunç Birinci ve Kemal Saraçoğlu Vakfı Koordinatörü Övgü İnce’nin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda 15 Mart  Pazar günü ikinci kez düzenlenecek olan projeyle ilgili protokol imzalandı.

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“Alsancak ve Lapta Çocuklar için Yürüyor, Balıkçılar Birliği Balık İkram Ediyor” sloganıyla ikinci kez yola çıkılan etkinlik, saat 10.30’da Alsancak Belediyesi önünden yürüyüşle başlayacak. Yürüyüş,  Lapta Sahil Yürüyüş Yolu’nda bulunan Lapta Balıkçı Barınağı’nda sona erecek.

Bu kapsamda Alsancak ve Lapta bölgesinde keşif yapılması ve bilet satışından elde edilecek gelir ile kanser sürecindeki çocuklara umut olunması amaçlanıyor.

0-8 yaş grubunun ücretsiz olarak katılabileceği etkinlik biletleri 25TL karşılığında ileriki günlerde Alsancak Belediyesi, Lapta Belediyesi ve Kemal Saraçoğlu Vakfı sosyal medya hesaplarından duyurulacak bilet satış noktalarından temin edilebilecek.

Lapta-Alsancak-Karşıyaka Balıkçılar Birliği tarafından yürüyüşe katılan bağış severlere mevsimi olan “İzmarit” balığıyla hazırlanmış balık-ekmek ve belediyeler tarafından meşrubat ikramı yapılacak. Ayrıca, ikramlar dışında, festival havası yaratılması amaçlanan etkinlikte katılımcılara yönelik bazı sürprizler de olacak.

(ÖZ/ŞEB)FOTOĞRAFLI

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