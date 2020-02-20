Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar Ve Kanserle Savaş Vakfı, “kanserle Savaş İçin Afiş Ve Slogan Yarışması” Düzenliyor

Lefkoşa, 20 Şubat 20 : Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı, “Düşlediğim Sağlıklı Yaşam” ve “Düşlediğim Çevre” başlıklarında Kanserle Savaş İçin Afiş ve Slogan Yarışması düzenliyor.

Çalışmalar, 27 Mart’a kadar Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na teslim edilebilecek.

Kanser ve kanserle savaşta özellikle genç nesilleri bilinçlendirmek ve duyarlılığı artırmak için Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı, 2001-2002 eğitim yılından beri geleneksel olarak “Kanserle Savaş İçin Afiş Ve Slogan Yarışması” düzenliyor.

Bu yıl 19’uncusu yapılacak ve 5. kez Commercial Insurance’ın ana sponsor olacağı Kanserle Savaş için Afiş ve Slogan Yarışması’na, tüm anaokul, ilköğretim, ortaöğretim ve meslek liselerinde okuyan öğrenciler katılabilecek.



Herhangi bir teknik veya malzemeyle yapılacak çalışmaların boyutu Anaokul ve İlkokul 1-2-3. sınıflar için A3 ve diğer tüm kategoriler için 50x70cm boyutunda olup çalışmanın daha önce hiçbir yarışmaya katılmamış olması gerekiyor.Yarışma koşulları ile ilgili detaylı bilgiye www.kemalsaracoglu.org adresinden veya +90 (392) 227 0616 - +90 (392) 227 0617 numaralı telefonlardan ulaşılabilir.(AK/FEZ)