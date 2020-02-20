banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 15°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
115642
ALTIN
317.531
DOLAR
6.0955
STERLİN
7.8531
EURO
6.5875
TC MAARİF OKULLARI
TC MAARİF OKULLARI
Tatar, Topu UBP’ye Atıyor
Tatar, Topu UBP’ye Atıyor
Bebeklerimiz Doktorların Vicdanlarına Emanet
Bebeklerimiz Doktorların Vicdanlarına Emanet
Amaç süper, geleceğe dikkat
Amaç süper, geleceğe dikkat

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar Ve Kanserle Savaş Vakfı, “kanserle Savaş İçin Afiş Ve Slogan Yarışması” Düzenliyor

Lefkoşa, 20 Şubat 20 : Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı, “Düşlediğim Sağlıklı Yaşam” ve “Düşlediğim Çevre” başlıklarında Kanserle Savaş İçin Afiş ve Slogan Yarışması düzenliyor.

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar Ve Kanserle Savaş Vakfı, “kanserle Savaş İçin Afiş Ve Slogan Yarışması” Düzenliyor

Lefkoşa, 20 Şubat 20 : Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı, “Düşlediğim Sağlıklı Yaşam” ve “Düşlediğim Çevre” başlıklarında Kanserle Savaş İçin Afiş ve Slogan Yarışması düzenliyor.

20 Şubat 2020 Perşembe 16:02
Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar Ve Kanserle Savaş Vakfı, “kanserle Savaş İçin Afiş Ve Slogan Yarışması” Düzenliyor
banner337

Lefkoşa, 20 Şubat 20 : Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı, “Düşlediğim Sağlıklı Yaşam” ve “Düşlediğim Çevre” başlıklarında Kanserle Savaş İçin Afiş ve Slogan Yarışması düzenliyor.
Çalışmalar, 27 Mart’a kadar Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na teslim edilebilecek.
Kanser ve kanserle savaşta özellikle genç nesilleri bilinçlendirmek ve duyarlılığı artırmak için Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı, 2001-2002 eğitim yılından beri geleneksel olarak “Kanserle Savaş İçin Afiş Ve Slogan Yarışması” düzenliyor.
Bu yıl 19’uncusu yapılacak ve 5. kez Commercial Insurance’ın ana sponsor olacağı Kanserle Savaş için Afiş ve Slogan Yarışması’na, tüm anaokul, ilköğretim, ortaöğretim ve meslek liselerinde okuyan öğrenciler katılabilecek.

banner317
Herhangi bir teknik veya malzemeyle yapılacak çalışmaların boyutu Anaokul ve İlkokul 1-2-3. sınıflar için A3 ve diğer tüm kategoriler için 50x70cm boyutunda olup çalışmanın daha önce hiçbir yarışmaya katılmamış olması gerekiyor.
Yarışma koşulları ile ilgili detaylı bilgiye www.kemalsaracoglu.org adresinden veya +90 (392) 227 0616 - +90 (392) 227 0617 numaralı telefonlardan ulaşılabilir.
(AK/FEZ)
 

banner335
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yarın elektrik kesintisi var
Yarın elektrik kesintisi var
Temizliğe Gittiği 3 Evden 4 Kişiye Ait Ziynet Eşyası Çaldı
Temizliğe Gittiği 3 Evden 4 Kişiye Ait Ziynet Eşyası Çaldı
Paşaköy, Paşaköy Askeri Tesisler, Turunçlu Ve Kurudere’de Elektrik Kesintisi
Paşaköy, Paşaköy Askeri Tesisler, Turunçlu Ve Kurudere’de Elektrik Kesintisi
Sağlık Bakanlığı’ndan İlaç Zammıyla İlgili Açıklama
Sağlık Bakanlığı’ndan İlaç Zammıyla İlgili Açıklama
Daü-sen, Rektör Seçimi, Daü’nün Önünü Açacağını Belirterek Rektör Vekili Demirel’e Başarılar Diledi
Daü-sen, Rektör Seçimi, Daü’nün Önünü Açacağını Belirterek Rektör Vekili Demirel’e Başarılar Diledi
“yangın Yerinde Kabare” Ktös İçin Sahnelendi
“yangın Yerinde Kabare” Ktös İçin Sahnelendi
Elektrik kesintisi…
Elektrik kesintisi…
“lego Setleri İle Enerji Verimliliği Kodlama Eğitimi” Paşaköy’de Devam Etti
“lego Setleri İle Enerji Verimliliği Kodlama Eğitimi” Paşaköy’de Devam Etti
Özersay, 5 Yıl Önce De Seçime Bağımsız Aday Olarak Girdiğini Hatırlattı...
Özersay, 5 Yıl Önce De Seçime Bağımsız Aday Olarak Girdiğini Hatırlattı...
Akıncı: “kıbrıs’ta Son Nokta, Ancak Kıbrıs’ta Yaşayanlar Tarafından Konulabilir”
Akıncı: “kıbrıs’ta Son Nokta, Ancak Kıbrıs’ta Yaşayanlar Tarafından Konulabilir”

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim