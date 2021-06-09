Kemal Saraçoğlu Vakfı’ndan “Süper Babalar” için umut kartı

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı, Babalar Günü’nde alternatif bir hediye seçeneği olarak armağan edilebilecek “Süper Babalar” için umut kartlarını satışa sundu.

“Babalar gününde, hem babanıza O’nun ‘ilk kahramanınız’ olduğunu hatırlatmaya hem de O’nun adına bağışta bulunarak kanser sürecindeki çocuklara ve ailelerine umutlar armağan etmeye ne dersiniz?” diyen Vakıf, anlamlı mesajları içeren kartların, hem baskı haliyle hem de elektronik kart olarak asgari 25 TL’lik bağış karşılığında temin edilebileceğini kaydetti.

Vakıf tarafından yapılan açıklamaya göre, Babalar günü için “Umut Kartları”, Kemal Saraçoğlu Vakfı’ndan, online alışveriş sitesi “nesdersan.com” adresinden ve e-kartı ise www.kemalsaracoglu.org vakıf kurumsal web sitesinden satışa sunuldu.

Babalar Günü Umut Kartı ile ilgili daha fazla bilginin +90 (542) 850 8700 ve +90 (542) 880 8700 numaralı telefonlardan ve vakfın sosyal medya hesaplarından vakıf yetkililerine ulaşılarak edinilebileceği belirtildi.

Atatürk Caddesi, No: 20 Lefkoşa Mahkemeler Karşısı’nda bulunan vakfın binasından ürünlere erişim sağlanabileceği de kaydedildi.