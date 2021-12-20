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Kemal Saraçoğlu Vakfı: “Yılbaşı hediyeleriniz umuda dönüşebilir”

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı kanser sürecindeki çocuk ve ailelerine destek vermek için yaptığı maddi-manevi tüm faaliyetleri halktan gelen bağışlarla sürdürebilmekte olduğunu belirterek, yeni yıl için hazırladığı hediyelikleri satışa sundu.

20 Aralık 2021 Pazartesi 14:55
Kemal Saraçoğlu Vakfı: “Yılbaşı hediyeleriniz umuda dönüşebilir”

Vakıftan yapılan açıklamada, “Yılbaşı hediyeleriniz umuda dönüşebilir” denilerek şunlar kaydedildi:

“4 yeni bardak görseli, 3 yeni yılbaşı kutlama kartı ve yeni tasarım gümüş bilezikleri satışa sunan Kemal Saraçoğlu Vakfı bağış severleri hediyelerini vakıftan alarak kanserle mücadeleye destek vermeye çağırıyor. Ayrıca vakıf bu sene Caramel Çikolata sponsorluğunda ‘Bir Yudum Umut İçin’ sloganlı kupa bardağına çikolatalı seçeneğini de ekledi.”

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Hediye seçeneklerinin Kemal Saraçoğlu Vakfı binasından ya da online alışveriş sitesi Nesdersan.com’dan temin edilebileceği,  ürünler ve satış noktalarıyla ilgili daha fazla bilgi için 0542 850 8700- 0542 880 8700 numaralı telefonlara veya vakfın sosyal medya hesaplarına ulaşılabileceği kaydedildi.

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Son Güncelleme: 20.12.2021 15:43
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