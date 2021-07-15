Kemal Saraçoğlu Vakfı: “Kurban bağışlarınız, çocuklara ilaç olsun!”

Vakıf tarafından yapılan açıklamada, Kemal Saraçoğlu Vakfı’nın birincil amacının, çocukların kanser teşhisiyle başlayan yolculuklarında en doğru, hızlı ve başarılı tedaviye kavuşmalarını mümkün kılınması olduğu ifade edildi. Açıklamada, “Çocukların, kesintisiz bir şekilde tedavi edilebilmesi için ilaç tedariğinin sağlanabilmesi adına kurban bağışlarınızı Kemal Saraçoğlu Vakfı’na yaparak, siz de destek olabilirsiniz” denildi.

Açıklamada, bağışlarını banka hesap numaralarıyla, www.kemalsaracoglu.org/onlinebagis/ adresinden online olarak, Atatürk Meydanı No:20 Mahkemeler Karşısı/Lefkoşa’da bulunan vakıf binasını ziyaret ederek veya +90 (542) 850 8700 - +90 (542) 880 8700 numaralı telefonlardan vakıf personeline ulaşarak gerçekleştirilebileceği belirtildi.





