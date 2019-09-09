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Kemal Saraçoğlu Vakfı geleneksel yaz tatili etkinliğini gerçekleştirdi

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı, her sene üye çocuklarına ve ailelerine yönelik düzenlediği yaz tatillerinin bir yenisini Merit Park Hotel sponsorluğunda dün gerçekleştirdi.

Kemal Saraçoğlu Vakfı geleneksel yaz tatili etkinliğini gerçekleştirdi

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı, her sene üye çocuklarına ve ailelerine yönelik düzenlediği yaz tatillerinin bir yenisini Merit Park Hotel sponsorluğunda dün gerçekleştirdi.

09 Eylül 2019 Pazartesi 11:56
Kemal Saraçoğlu Vakfı geleneksel yaz tatili etkinliğini gerçekleştirdi

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı, her sene üye çocuklarına ve ailelerine yönelik düzenlediği yaz tatillerinin bir yenisini Merit Park Hotel sponsorluğunda dün gerçekleştirdi.

Üye çocuklarına yönelik bu yıl ikincisi düzenlenen ve amacı, moral ve motivasyonu artırıp aileler arası dayanışmayı sağlamak olan tatile, 120 kişilik kafile ile Vakfın üye çocukları ve ailelerinin yanı sıra Kemal Saraçoğlu Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Nevhiz Özer, Mütevelli Heyeti Üyesi Hüseyin Özün Yamaç ve Vakıf personeli katıldı.

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Kemal Saraçoğlu Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Nevhiz Özer, tatil sonrası verdiği demeçte, Kemal Saraçoğlu Vakfı’nın halktan gelen bağışlarla faaliyetlerini sürdürebildiğini vurguladı.

Özer, “Bu yıl Merit Otelleri Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Özbaş’ın önderliğinde Merit Park Hotel sponsorluğunda üye çocuk ve ailelerini günübirlik konseptiyle bir otele ikinci kez götürebilmek bizleri çok mutlu etti.  Vakfımıza katkı sağlayan tüm bağış severlerimize de bir kez daha teşekkür ederek, bu tür sosyal sorumluluk projelerine herkesin destek vermesini temenni ederiz” dedi.

Son Güncelleme: 09.09.2019 15:15
Anahtar Kelimeler:
Kemal Saraçoğlu Vakfı
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