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Kemal Saraçoğlu Vakfı fitre ve zekat bağışı kabul edecek

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı, Ramazan Bayramında fitre ve zekât bağışı kabul edeceklerini açıkladı.

13 Nisan 2021 Salı 13:15
Kemal Saraçoğlu Vakfı fitre ve zekat bağışı kabul edecek
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Konuyla ilgili Vakıftan yapılan yazılı açıklamada, “Kanser halihazırda zorlu bir süreç ve içinde bulunduğumuz bu dönemde herkesin olduğu gibi Kemal Saraçoğlu Vakfı çocuklarının ve ailelerinin de halkın desteğine ihtiyaçları var. Ramazan Bayramı’nda fitre ve zekât bağışlarınızı Kemal Saraçoğlu Vakfı’na yaparak, sizler de bu ihtiyaçların karşılanmasına destek olabilirsiniz” denildi.
“Bu bayram maalesef ailelerimizle olamayabiliriz ama maddi ve manevi desteğimizi paylaşırsak çocuklarımızın yüzündeki gülümsenin sebebi olabiliriz” şeklinde süren açıklamada bu yıl 40TL olarak belirlenen fitre bağışlarını banka hesap numaralarıyla, tüm GSM operatörlerinin faturalı hatlarından KSV yazıp 4110’a kısa mesaj göndererek yapabileceği dile getirildi. 
Açıklamada bağışın www.kemalsaracoglu.org/onlinebagis/ adresinden online olarak yapabileceği de kaydedildi.        
Konuyla ilgili detaylı bilgiye 0542 850 8700 ve 0542 880 8700 numaralı telefonlar aranarak ulaşılabileceği ifade edilen açıklamada Kemal Saraçoğlu Vakfı bağış hesap bilgileri de şöyle aktarıldı:                        

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“Asbank 10-304-0000094015, Creditwest Bankası 100025333, İktisat Bankası 9010-49245-351, K.T. Kooperatif Merkez Bankası 10-304-0000285414, Limasol Türk Kooperatif Bankası 16-304-0002205425, Türk Bankası 0007185310, Yakındoğu Bank 10-304-0000003598, Türkiye İş Bankası IBAN TR47 0006 4000 0016 8180 5624 00”.
Kanser yolculuğundaki çocuk ve ailelerine tedavi, ilaç, gıda yardımı, maddi destek, eğitim, psikolojik danışmanlık ve bu gibi daha birçok hizmet veren bir hayır kurumu olan Vakıf, tüm faaliyetlerini, kurum, kuruluş ve bireylerden yani halktan gelen bağışlar sayesinde sürdürüyor.

 

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Son Güncelleme: 13.04.2021 13:43
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