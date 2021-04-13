Kemal Saraçoğlu Vakfı fitre ve zekat bağışı kabul edecek

Konuyla ilgili Vakıftan yapılan yazılı açıklamada, “Kanser halihazırda zorlu bir süreç ve içinde bulunduğumuz bu dönemde herkesin olduğu gibi Kemal Saraçoğlu Vakfı çocuklarının ve ailelerinin de halkın desteğine ihtiyaçları var. Ramazan Bayramı’nda fitre ve zekât bağışlarınızı Kemal Saraçoğlu Vakfı’na yaparak, sizler de bu ihtiyaçların karşılanmasına destek olabilirsiniz” denildi.

“Bu bayram maalesef ailelerimizle olamayabiliriz ama maddi ve manevi desteğimizi paylaşırsak çocuklarımızın yüzündeki gülümsenin sebebi olabiliriz” şeklinde süren açıklamada bu yıl 40TL olarak belirlenen fitre bağışlarını banka hesap numaralarıyla, tüm GSM operatörlerinin faturalı hatlarından KSV yazıp 4110’a kısa mesaj göndererek yapabileceği dile getirildi.

Açıklamada bağışın www.kemalsaracoglu.org/onlinebagis/ adresinden online olarak yapabileceği de kaydedildi.

Konuyla ilgili detaylı bilgiye 0542 850 8700 ve 0542 880 8700 numaralı telefonlar aranarak ulaşılabileceği ifade edilen açıklamada Kemal Saraçoğlu Vakfı bağış hesap bilgileri de şöyle aktarıldı:



Kanser yolculuğundaki çocuk ve ailelerine tedavi, ilaç, gıda yardımı, maddi destek, eğitim, psikolojik danışmanlık ve bu gibi daha birçok hizmet veren bir hayır kurumu olan Vakıf, tüm faaliyetlerini, kurum, kuruluş ve bireylerden yani halktan gelen bağışlar sayesinde sürdürüyor.



