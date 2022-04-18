banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Gazimağusa-Karpaz anayolunda kaza: Dört yaya yaralandı
Korkunç trafik kazası
Çaresizliğin belgeleri!
Çaresizliğin belgeleri!
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Girne’de hijyen denetimleri devam ediyor
Girne’de hijyen denetimleri devam ediyor
Gazimağusa’da uyuşturucu: 2 tutuklu
Gazimağusa’da uyuşturucu
banner404

Kemal Saraçoğlu Vakfı: “Fitre bağışlarınız, çocuklara neşe olsun”

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı, “Bayramlar paylaşmak içindir ve ekonomik çöküşün yaşandığı bu dönemde, yapacağınız fitre ve zekât bağışları sayesinde kanser sürecindeki çocuk ve ailelerinin neşesi olabilirsiniz” diyerek, halka Vakıf’a bağışta bulunarak destek olma çağrısında bulundu.

18 Nisan 2022 Pazartesi 11:00
Kemal Saraçoğlu Vakfı: “Fitre bağışlarınız, çocuklara neşe olsun”

Vakıf tarafından yapılan açıklamada, kanser yolculuğundaki çocuk ve ailelerine tedavi, ilaç, gıda yardımı, maddi destek, eğitim, psikolojik danışmanlık ve bu gibi daha birçok hizmet veren Vakıf’ın tüm faaliyetlerini, kurum, kuruluş ve bireylerden yani halktan gelen bağışlar sayesinde sürdürebilmekte olduğu hatırlatıldı.

Halkın, Kemal Saraçoğlu Vakfı’na destek olmak için, bu yıl 73TL olarak belirlenen fitre bağışlarını banka hesap numaralarıyla, tüm GSM operatörlerinin faturalı hatlarından KSV yazıp 4110’a kısa mesaj göndererek veya www.kemalsaracoglu.org/ adresinden online olarak yapabilecekleri belirtildi.

banner341
Bağışlarla ilgili daha fazla bilgi için 0542 850 8700 ve 0542 880 8700 numaralı telefonlardan vakıf personellerine ulaşabileceği ve/veya Lefkoşa, Mahkemeler Karşısında bulunan vakıf binasını ziyaret edebileceği de kaydedildi.

Kemal Saraçoğlu Vakfı bağış hesap bilgileri şöyle:                                                                  

Asbank 3000010964, Creditwest Bankası 100025333, İktisat Bankası 5132641, K.T. Kooperatif Merkez Bankası 127072, Limasol Türk Kooperatif Bankası 200012714, Türk Bankası 0007185310, Yakındoğu Bank 10-304-0000003598, Türkiye İş Bankası IBAN TR47 0006 4000 0016 8180 5624 00.

banner360
Son Güncelleme: 18.04.2022 11:28
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tüketici Örgütleri Konfederasyonu’ndan zamlı elektrik tarifelerine tepki
Tüketici Örgütleri Konfederasyonu’ndan zamlı elektrik tarifelerine tepki
Yerli kerevizde tavsiye dışı bitki koruma
Yerli kerevizde tavsiye dışı bitki koruma
Gazimağusa-Karpaz anayolunda kaza: Dört yaya yaralandı
Gazimağusa-Karpaz anayolunda kaza: Dört yaya yaralandı
Girne Kaymakamlık çalışanı Ahmet Kaya hayatını kaybetti
Girne Kaymakamlık çalışanı Ahmet Kaya hayatını kaybetti
Döviz kurları
Döviz kurları
Çaresizliğin belgeleri!
Çaresizliğin belgeleri!
Lefke’de iftar yemeği verildi
Lefke’de iftar yemeği verildi
Cumhurbaşkanı Tatar, İskele Long Beach’de düzenlenen koşu ve yürüyüş etkinliğine katıldı
Cumhurbaşkanı Tatar, İskele Long Beach’de düzenlenen koşu ve yürüyüş etkinliğine katıldı
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Özersay’dan hükümete tepki…
Özersay’dan hükümete tepki…

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim