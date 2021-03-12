banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Bankalar da elini cebine atmalı
Bankalar da elini cebine atmalı
Hiç üzülme, devletin maaşını keyifle ye…
Hiç üzülme, devletin maaşını keyifle...
Memleketin neresinden tutsak elimizde kalıyor!
Memleketin neresinden tutsak elimizde kalıyor!
Yasanın adı pandemi yasası değil, diğer hastalıklar nerede?
Yasanın adı pandemi yasası değil,...
banner376

Kemal Saraçoğlu Vakfı destek bekliyor

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı, kanser sürecindeki çocuklarla ailelerine desteğini sürdürebilmek adına destek bekliyor.

12 Mart 2021 Cuma 14:05
Kemal Saraçoğlu Vakfı destek bekliyor
banner337
banner391

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, farklı projeler üreten ve kendine özgü ürünleri satışa sunarak gelirlerini artırmayı hedefleyen vakıf bu bağlamda, güzel ve kullanışlı olması hedeflenerek tasarlanan ürünleri satışa sunuyor.

Bu ürünler arasında marketlerde kullanılabilecek doğa dostu özel tasarımlı bez çantalar (25TL), renkli kupa bardaklar (30TL), görsellerle süslenmiş termoslar (30TL), çift katlı, koruyucu ve konforlu olması hedeflenen maskeler (10TL), seperatörlü A5 boyutunda defterler (10TL) ve doğum günü, hasta ziyareti ve özel günler için ürettiği A5 boyutundaki “Umut Kartları” (25TL) yer alıyor.

banner341
Kemal Saraçoğlu Vakfı ürünlerinden almak isteyen bağış severler Atatürk Meydanı Mahkemeler karşısı Lefkoşa adresinde bulunan vakıf binasından ya da online alışveriş sitesi olan www.nesdersan.com/Kategori/kemal-saracoglu-vakfi adresinden temin edebileceği belirtildi.

Açıklamaya göre Nesdersan Ticaret yetkilileri, bir yılı aşkın bir süredir vakıf ürünlerinin satışında kargo ücreti de almayarak sosyal sorumluluk örneği gösteriyor.

Vakıf ürünleri ile ilgili daha fazla bilgi için +90 (542) 850 8700 ve +90 (542) 880 8700 numaralı telefonların aranabileceği, www.kemalsaracoglu.org websitesinin ziyaret edilebileceği veya Kemal Saraçoğlu Vakfı yetkililerine sosyal medya hesaplarından ulaşabileceği kaydedildi.

banner360
Son Güncelleme: 12.03.2021 15:04
Anahtar Kelimeler:
Kemal Saraçoğlu Vakfı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Seyahat Acenteleri’nden “helvalı” eylem…
Seyahat Acenteleri’nden “helvalı” eylem…
Lefkoşa Büyükelçiliği önünde eylem
Lefkoşa Büyükelçiliği önünde eylem
Meteoroloji Dairesi uyardı
Meteoroloji Dairesi uyardı
Yağış miktarları
Yağış miktarları
Lefkoşa’da kaza, 1 kişi yaralandı
Lefkoşa’da kaza, 1 kişi yaralandı
Dursun Oğuz BRT'ye konuştu
Dursun Oğuz BRT'ye konuştu
Sucuoğlu, Arter’i ziyaret etti
Sucuoğlu, Arter’i ziyaret etti
Duygusal zekanın geliştirilmesinin önemi
Duygusal zekanın geliştirilmesinin önemi
Tatar: “Egemenliğe dayanmayan hak, hak değildir”
Tatar: “Egemenliğe dayanmayan hak, hak değildir”
Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Derneği’nden çağrı
Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Derneği’nden çağrı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim