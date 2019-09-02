Kemal ile ipler koptu

Gönyeli'nin başarılı kalecisi Kemal Bağbal ile yollar ayrılıyor. Kırmızı beyazlılarla anlaşamayan Kemal için başka kulüplerle görüşmesine izin verildiği ve kiralık veya bonservisli olarak satış listesine konulduğu öğrenildi.

Bugün Nihat Bağcıer Turnuvası öncesi yöneticiler ile görüşme gerçekleştiren başarılı kaleci mutlu olmadığını ve ayrılmak istediğini dile getirdi.

Gönyeli yöneticileri de Kemal’i takımda tutmak istemesine rağmen ısrarla ayrılmak istemesi nedeni ile karşılıklı olarak yolları ayırma kararı aldı.

Kırmızı beyazlı ekip Gönyeli’de oynamak istemeyen kimseyi zorla oynatacak değiliz açıklaması yaparak kaleci arayışına gireceklerini belirttiler.

Başarılı kaleci için Yeşilova ve Küçük Kaymaklı’nın nabız yokladığı öğrenildi.