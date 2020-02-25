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Kemal Güneşoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Gazimağusa’nın sevilen simalarından Kemal Güneşoğlu,hayata gözlerini yumdu. Cenazesi bugün öğle namazına mütakip Lala Mustafa Paşa Camiisinden kaldırıldı.

Kemal Güneşoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Gazimağusa’nın sevilen simalarından Kemal Güneşoğlu,hayata gözlerini yumdu. Cenazesi bugün öğle namazına mütakip Lala Mustafa Paşa Camiisinden kaldırıldı.

25 Şubat 2020 Salı 17:36
Kemal Güneşoğlu son yolculuğuna uğurlandı
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Gazimağusa’nın sevilen simalarından Kemal Güneşoğlu,hayata gözlerini yumdu.  Cenazesi bugün öğle namazına mütakip Lala Mustafa Paşa Camiisinden kaldırıldı.

Cenazeye Başbakan Ersin Tatar, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay, Bakanlar, Ailesi, sevenleri katıldı. Kemal Güneşoğlu Gazimağusa Mezarlığı'na defnedildi. (MHA)

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Son Güncelleme: 26.02.2020 11:12
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