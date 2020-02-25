Kemal Güneşoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Cenazeye Başbakan Ersin Tatar, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay, Bakanlar, Ailesi, sevenleri katıldı. Kemal Güneşoğlu Gazimağusa Mezarlığı'na defnedildi. (MHA)
25 Şubat 2020 Salı 17:36
Son Güncelleme: 26.02.2020 11:12
Gazimağusa’nın sevilen simalarından Kemal Güneşoğlu,hayata gözlerini yumdu. Cenazesi bugün öğle namazına mütakip Lala Mustafa Paşa Camiisinden kaldırıldı.
Cenazeye Başbakan Ersin Tatar, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay, Bakanlar, Ailesi, sevenleri katıldı. Kemal Güneşoğlu Gazimağusa Mezarlığı'na defnedildi. (MHA)