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Kemal Aşık, 32’nci ölüm yıldönümünde anıldı

Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) merhum müdürlerinden gazeteci Kemal Aşık 32’nci ölüm yıl dönümünde anıldı.

18 Kasım 2021 Perşembe 12:15
Kemal Aşık, 32’nci ölüm yıldönümünde anıldı

 Kemal Aşık  için, Lefkoşa Kabristanlığı’ndaki mezarı başında ve TAK Binası bahçesinde yer alan büstü önünde 2 ayrı tören düzenlendi.

Törenlere, Kemal Aşık’ın ailesi ve sevenleri yanında, TAK Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Akkurt, TAK Müdürü Fehmi Gürdallı, TAK Yönetim Kurulu üyesi Züleyha Karaman ve Dışişleri Bakanlığı’nı temsilen AB ile İlişkiler Müdürü Ayşen Volkan İnanıroğlu katıldı.

Saygı duruşuyla başlayan Lefkoşa Kabristanlığı’ndaki tören, TAK Müdürü Gürdallı’nın konuşmasıyla devam etti. Ardından çelenklerin Aşık’ın mezarına bırakılmasıyla tören sona erdi.

Mezarı başındaki törenin ardından, Kemal Aşık’ın TAK binasındaki büstüne çelenkler bırakıldı.

GÜRDALLI: “EĞER KIBRIS TÜRK BASININDA EFSANE GAZETECİLERDEN BAHSEDİLECEKSE, ONLARDAN BİRİ HİÇ ŞÜPHESİZ KEMAL AŞIK’TIR”

TAK Müdürü Gürdallı, Aşık’ın Lefkoşa Kabristanlığındaki mezarı başında düzenlenen törende yaptığı konuşmada, ölümünün 32’nci yılında Kemal Aşık’ı özlem, saygı ve minnetle andıklarını söyledi.

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Gürdallı, “Eğer Kıbrıs Türk basınında efsane gazetecilerden bahsedilecekse, onlardan biri hiç şüphesiz Kemal Aşık’tır” dedi.

Kemal Aşık’la çalışma fırsatı olmadığını ancak bir çok kişiden O’nu ve hizmetlerini dinlediğini ve dinlemeye devam ettiğini belirten Gürdallı, “Türk Ajansı Kıbrıs’a verdiği hizmetler unutulmaz. Ölümünden 32 yıl sonra halen daha O’nun Ajans için ailesinden, özel hayatından ödün vererek fedakarca çalışması anlatılıyorsa, bu çok anlamlıdır” ifadelerini kullandı.

Gürdallı, bu yıl 48’inci kuruluş yıl dönümünü kutlayacak Türk Ajansı Kıbrıs’ın 2 yıl sonra yarım asırlık bir kurum olacağına dikkat çekerek, kurumun harcında en büyük emeği olanlardan birinin de Kemal Aşık olduğunu kaydetti.

KEMAL AŞIK KİMDİR?

Kemal Aşık, 7 Kasım 1925’te Sütlüce’de doğdu. Öğrenimini Kıbrıs İslam Lisesi ve Lapta’da tamamladı. 1943-59 yılları arasında İngiliz Üsleri’nde mali işler sorumlusu oldu. 1959’da Cyprus Broadcasting Corporation’ın (CBC) Türkçe Haberler Bölümü’nde amir yardımcısı görevine başladı. 1963’te kurulan Bayrak Radyosu’nun kurucuları arasında yer aldı. Bozkurt ve Halkın Sesi gazetelerinde çalıştı. 1964’te TRT’nin Kıbrıs muhabirliğine başladı. BRT’den emekli olduktan sonra da TRT muhabirliğini sürdürdü. 1982’den itibaren ise hayatını kaybettiği 18 Kasım 1989’a kadar Türk Ajansı Kıbrıs’ta müdürlük yaptı ve ajansın yasal statüye kavuşma sürecinde önemli adımlar attı.  Kemal Aşık, 1989 yılında geçirdiği kalp krizi sonucu, 64 yaşında hayatını kaybettti.

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Son Güncelleme: 18.11.2021 13:46
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