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Kema Vakfı: “Temiz insan, temiz çevre, temiz gelecek”

04 Haziran 2021 Cuma 17:30
Kema Vakfı: “Temiz insan, temiz çevre, temiz gelecek”
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KEMA VAKFI: “TEMİZ İNSAN, TEMİZ ÇEVRE, TEMİZ GELECEK”

KEMA Vakfı, “temiz insan, temiz çevre, temiz gelecek” temennisi ile “Dünya Çevre Günü”nü kutladı.

KEMA Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı İrfan Tansel Demir, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, ülkedeki başlıca çevre sorunlarını; “Atık suların denizlere şarj edilmesi, katı atık yönetiminin olmaması, taş ocakları, elektrik santrallerinin gaz salınımları, tüm belediyelerde çevre sorunlarının yönetilmemesi, doğal kaynakların ve ormanların korumasız ve risk altında olması, kırsal belediye ve köylerde kontrolsüz çöp alanları, hava kalitesini etkileyen sanayi tesisleri ve fabrikaların şehir merkezlerine çok yakın olması, limanlarda kontrolsüz ve denetimsiz dökme yük sorunları, anayollarda ve çevrede sorumsuzca atılan çöpler ve otların temizlenmemesi, bütün bu sorunların bilinmesine rağmen denetim ve sorumsuzluk” olarak sıraladı.

Bu yılki 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nün temasının “ekosistem restorasyonu” olarak belirlendiğini ifade eden Demir, şöyle devam etti:

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“Ülkemizde çevre sorunları, sahipsiz olup içinde bulunduğumuz pandemi şartlarında katlanarak artmaktadır. Özellikle yukarıda belirtilen çevre sorunları, tamamı ile denetimsiz olup maalesef  bu sorunların giderilmesi için de herhangi girişim ve niyet yoktur.

NASA verilerine göre, ülkemizdeki yeşil alan süratle azalmakta, dünyada orman varlığı bakımından son sıralarda yer almaktadır. Özellikle son yıllarda çeşitli nedeler ile (yangın, zararlı hastalıklar, doğal nedenler) kaybettiğimiz  orman varlığımızı dahi yerine koyamaz hale geldik.  Ağaçlandırma faaliyetleri dahi sembolik rakamlar ile yapılmaya başlanmıştır. Küresel ısınmanın bölgemizdeki tehditleri çok yüksek iken çölleşmeye doğru gitmektedir.”

Demir, geleceği kurtarmak adına bu yıl “ekosistemin restorasyonu” teması ile ülkedeki çevre sorunlarına dikkat çekmek istediklerini ifade ederek, “Hiçbir mazeret, gelecek nesillere bırakacağımız temiz çevre için geçerli neden değildir” dedi ve hükümete, “çevreyi, ağacı ve yeşili koruma” adına çağrı yaptı ve taleplerini şöyle sıraladı:

“Ülkedeki çevre sorunları ile süratli şekilde ilgilenilmesi ve çözüm üretilmesini talep ediyoruz. Ağaçlandırma çalışmalarına tekrar artırılması ve orman açığının kapatılmasını talep ediyoruz. Ülkede uzun vadeli çevre politikalarının belirlenmesini ve programlanmasını talep ediyoruz. Ülkemizdeki kangren çevre sorunu olan taş ocaklarının kapatılmasını talep ediyoruz. Ülkede sürdürülebilir katı atık yönetiminin uygulanmasını talep ediyoruz. Arazi ve orman yangınlarına karşı alınacak önlemlerin zamanında ve eksiksiz olmasını talep ediyoruz. Diğer çevre sorunları ile ilgili devletin otoritesini görmek istiyoruz.”

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Son Güncelleme: 04.06.2021 17:49
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