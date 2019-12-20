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Kelle: “Şehitlerin ve gazilerin mücadelesi sayesinde bugünlere geldik”

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Hüseyin Çavuş Kelle, Kıbrıs Türk halkının bu günlere şehitlerin  ve gazilerin ortaya koyduğu mücadele sayesinde geldiğini ifade etti.

Kelle: “Şehitlerin ve gazilerin mücadelesi sayesinde bugünlere geldik”

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Hüseyin Çavuş Kelle, Kıbrıs Türk halkının bu günlere şehitlerin  ve gazilerin ortaya koyduğu mücadele sayesinde geldiğini ifade etti.

20 Aralık 2019 Cuma 13:54
Kelle: “Şehitlerin ve gazilerin mücadelesi sayesinde bugünlere geldik”

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Hüseyin Çavuş Kelle, Milli Mücadele ve Şehitler Haftası vesilesiyle yayımladığı mesajda,  21 Aralık 1963 akşamı cereyan eden olayların Kıbrıs’ta yaşanan sıkıntılı günleri tamamen başka bir evreye taşıdığını belirterek, “O gün gazilerimiz ve şehitlerimiz ada üzerindeki kanın durması, Kıbrıs Türk halkının var olması için ortaya koydukları mücadeleyi koymamış olsalar idi bugün bizler de var olmayacaktık” dedi.

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Kelle, Kıbrıs Türk halkının geçmişten ders alması gerektiğini de ifade etti.

Son Güncelleme: 20.12.2019 17:13
Anahtar Kelimeler:
Hüseyin Çavuş KelleMilli Mücadele Ve Şehitler Haftası
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