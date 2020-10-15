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Kelle: "Kadın çiftçi sayısını artırmanın yollarını bulmalıyız"

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Genel Başkanı Kelle, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı..

15 Ekim 2020 Perşembe 13:03
Kelle: "Kadın çiftçi sayısını artırmanın yollarını bulmalıyız"
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Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Genel Başkanı Hüseyin Çavuş Kelle, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, ülkede kadın çiftçi sayısını artırmanın yollarını bulmak gerektiğini belirtti. 
Kelle, hazırlanacak olan 2021 Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı bütçesi içerisinde kadın üreticilerin destekleme modellerinin geliştirilerek, kadın üreticilerin ilgisinin tarımsal üretime çekilmesini temenni etti.
Kadınların sadece kırsalda değil ülke genelinde de tarımda aktif rol almaları gerektiğini kaydeden Kelle, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’nin bu yönde üstlendiği misyonla, bünyesinde oluşturulan Kadın Komitesi tarafından 10 Mart’ta organize edilen ‘Emekçi Kadınlarımız Yanında Bir Gün Değil, Her Gün Varız Etkinliği’ ile farkındalık yaratarak, kadınların tarımsal alandaki etkisine de dikkat çektiğini belirtti. 
Kelle, kadın çiftçilerin tarımsal üretimin her aşamasında yer almakla birlikte daha çok gıda, ürün hasadı, ürünlerin işlenmesi gibi alanlarda yoğunlaştığını, ülke kalkınmasına olan katkılarının yadsınamaz bir gerçek olduğunu ifade etti. 

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Kuzey Kıbrıs’ta kırsal kesimde kadınların günlük yaşamda ve tarımsal faaliyetlerdeki işlerinin çeşitliliği ve çokluğu nedeniyle büyük bir yükü omuzladığını belirten Kelle, kadınların tarlada traktör kullandığını, tohum ektiğini, ürününü hasat ettiğini, hayvanlarına baktığını, kısacası tarımın her alanında çalıştığını vurguladı. 
Bunların yanı sıra üzerinde bulunan geleneksel ev işlerini yürüttüğünü, annelik gibi kutsal bir görevi de beraberinde yerine getirdiğini kaydeden Kelle, çiftçi kadınların kuru ziraat, hayvancılık sektörünün yanı sıra sulu ziraat, bahçecilik, narenciye gibi sektörlerde de rol aldığını belirtti. 
Kelle, tüm tarım sektörü içerisinde her türlü zorluğa rağmen görev alan kadınların, anaların Dünya Kadın Çiftçiler Günü’nü kutladı. 
 

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Son Güncelleme: 15.10.2020 13:18
Anahtar Kelimeler:
Hüseyin Çavuş Kelle
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