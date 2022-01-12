banner386
banner399
banner407
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Sendikal Platform'dan basın açıklaması
Sendikal Platform'dan basın açıklaması
Yağış miktarları
Yağış miktarları
Cumhurbaşkanlığı Eski Müsteşarı Tanova, kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ı anlattı
Yarın Denktaş'ın ölüm yıldönümü
Faturamı öde oyum sana!
Faturamı öde oyum sana!
banner404

KEİ’nin Serdarlı bölgesi altyapı yatırımlarına finansal desteği sürüyor

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İş Birliği (KEİ) Ofisi, Serdarlı bölgesinin altyapı yatırımlarının tamamlanması amacıyla finansal destek sağlamaya devam ediyor. 

12 Ocak 2022 Çarşamba 13:30
KEİ’nin Serdarlı bölgesi altyapı yatırımlarına finansal desteği sürüyor

KEİ tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, destekle, “Kültür Evi ve Köy Misafirhanesi Yapım Projesi”, “Çok Amaçlı Sosyal Aktivite Merkezi”, “Açık Hava Düğün Salonu Projeleri”, “Çocuk Parkı ve Spor Aletleri Alımı” ve “Halı Saha Projeleri” hayata geçirilecek.
Su temini, kanalizasyon, çevre temizliği, yol düzenlemesi gibi temel belediyecilik faaliyetleri de kaynak ayrılan projeler arasında.

banner341
KEİ Ofisi, Serdarlı Belediyesi’nin gelişmesini sağlayan çok sayıdaki projeye, 2011-2020 yılları arasında güncel rakamlarla 36 milyon 413 bin 568 TL’lik finans desteği sağladı.

DESTEK VERİLEN DİĞER PROJELER
KEİ Ofisi’nin, 2011-2020 yıllarında finans desteği verdiği projeler şunlar: 
“Tartı (Kantar) Aleti Kurulması Projesi, İstinat Duvarı ve Beton Kanal Yapılması Projesi, Bazı Bölgelerin Aydınlatılması Projesi, Gönendere Köy İçi Yollarının Asfaltlanması, Durmuş Dede Çevre Düzenlemesi, Şebeke Projesi, Belediye Binasının Elektrik Tesisatının Yenilenmesi, Belediye Binasının Tamiri, Çekirge Kamyon Alımı, Çevre Temizlik Projesi, Akım Temini Projesi, Görneç Futbol Sahası Soyunma Odası Projesi,  Ergenekon Kırsal Kesim Arsaları İçme Suyu Projesi, Yol Yapım Projesi, Su Kuyusu Açma Projesi, Cenaze Arabası, Çöp Kamyonu Alım Projesi, Çevre Temizlik Projesi, Tirmen ve Ergenekon Köylerine İstinad Duvarı Projesi, Ova Yollarının Düzenlenmesi, İçme Suyu Taşıması İçin Araç Kiralama ve Akaryakıt Gideri, Mezarlık Duvarı Yapımı Projesi, Pınarlı Çocuk Parkına Spor Aletleri Alınması, Serdarlı-Ulukışla Elektrik Aydınlatma Projesi, Ağıllar Bölgesi Elektrik Bağlama Projesi, Görneç Kalavaç Arasındaki Dere Yataklarının Menfez Yapımı, Pick-Up Araç Alımı, Serdarlı ve Bağlı Köylere Kaldırım ve Drenaj Yapım Projesi, Serdarlı ve Bağlı Köylerde Sokak ve Caddelerin Asfaltlanması Projesi, Köy Çocuk Parklarına Spor Aletleri Alım, Altyapı ve Çevre Düzenleme Projesi, Ova Yollarına Çift Gözlü Köprü Yapım Projesi, Tirmen Kültür Evi ve Köy Misafirhanesi Yapım Projesi, Ergenekon Köyü Mezarlık Duvarının Tamiri, Pınarlı Köyü Çok Amaçlı Bina Tamiri Projesi, Araç ve Kaynak Atölyesi Tamiri ve Araç Filosuna Garaj Yapım Projesi, Hayvan Barınağı Projesi, Damperli Çekirge Kamyon Alımı, 3- 6 Yaş Grubu Kreş Binasının Restorasyonu Projesi, Çok Amaçlı Sosyal Aktivite Merkezi ve Açık Hava Düğün Salonu Projesi, Köyiçi Yolların Asfaltlanması Projesi, Gönendere Köyü Halı Saha Yapımı Projesi, Gönendere Köyü Kaldırım Projesi”

banner360
Son Güncelleme: 12.01.2022 14:58
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş yarın anılacak
Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş yarın anılacak
Ortaokul ve Lise öğrencilerinin masal derlemeleri kitaplaştırıyor
Ortaokul ve Lise öğrencilerinin masal derlemeleri kitaplaştırıyor
Kızılyürek’ten hellim üreticilerine “PDO başvurularını yaparak süreci başlatın…” çağrısı
Kızılyürek’ten hellim üreticilerine “PDO başvurularını yaparak süreci başlatın…” çağrısı
Kamusen: “Doktorlara verilen yemek hemşire ve sağlık çalışanlarına da verilmeli”
Kamusen: “Doktorlara verilen yemek hemşire ve sağlık çalışanlarına da verilmeli”
Sendikal Platform'dan basın açıklaması
Sendikal Platform'dan basın açıklaması
DP Milletvekili Adayı Akpınar BRT'ye konuştu
DP Milletvekili Adayı Akpınar BRT'ye konuştu
Sucuoğlu KKTC Ankara Büyükelçiliği'ni ziyaret etti
Sucuoğlu KKTC Ankara Büyükelçiliği'ni ziyaret etti
Yerbilim Mühendisleri Odası: “Deprem komitesi kurulduğunu kamuoyuyla öğrendik”
Yerbilim Mühendisleri Odası: “Deprem komitesi kurulduğunu kamuoyuyla öğrendik”
Mustafa Balcıoğlu sevenlerini üzdü
Mustafa Balcıoğlu sevenlerini üzdü
İmo'dan Tatar'a eleştiri
İmo'dan Tatar'a eleştiri

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim