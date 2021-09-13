banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Kaçak et operasyonu
Kaçak et operasyonu!
Eczanelerde kış dönemi çalışma saatleri başladı
Eczanelerde kış saati
Okullar açıldı
Okullar açıldı
Yüz yüze eğitim Covid korkusuyla başlıyor!
Yüz yüze eğitim Covid korkusuyla...
banner376
Flaş Haber
91'i yerel 134 pozitif vaka
Kapat

KEİ, Lapta Belediyesinin projelerine yaklaşık 68 milyon TL kaynak aktarımı yaptı

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği (KEİ) Ofisi, tarih, doğa ve turizm kenti Lapta Belediyesinin, bölge halkına daha kaliteli hizmet sağlamak ve yaşam kalitesini artırmak amacıyla hazırladığı projelere finans ve ekipman desteği sağlıyor.

13 Eylül 2021 Pazartesi 15:15
KEİ, Lapta Belediyesinin projelerine yaklaşık 68 milyon TL kaynak aktarımı yaptı

KEİ, 2011-220 döneminde Lapta Belediyesinin hayata geçirdiği  projelerine  güncel rakamlarla 67 milyon 660 bin 954 TL’lik kaynak aktarımı yaptı.

KEİ’den yapılan açıklamada,  belediyelerin altyapı yatırımlarını güçlendirme projeleri başta olmak üzere, kültür, sanat, spor alanları, açık pazar yapımı ve restorasyon gibi çeşitli projelerine destek veren KEİ Ofisi’nin yerel yönetimlerle iş birliği içinde hayata geçirdiği projeler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne değer kattığı ifade edildi.

banner341
Açıklamada, Lapta’da altyapı ve yol çalışmaları, içme suyu projeleri, hizmet binaları, sosyal tesisler ve sosyal faaliyetlere uzanan geniş hizmet ağıyla, bölgenin gelişmesini katkı veren KEİ Ofisi’nin, Lapta Belediyesi’nin 2011-2020 döneminde hayata geçirdiği bir çok projeye, güncel rakamlarla 67 milyon 660 bin 954 TL kaynak aktarımı yaptığı ifade edildi..

Lapta Belediyesi’nin 2011-2020 yıllarında hayata geçirdiği ve KEİ Ofisi’nin finans desteği verdiği projeler

Akdeniz Köyü İçme Suyu Arıtma Tesisi Projesi

Amyant İçme Suyu Boru Değişim Projesi

Lapta ve Bağlı Köylerde Taş Duvar Projesi

Kayalar Köyü Çelik Bariyer Projesi

Amyant İçme Suyu Boru Değişim Projesi II. Etap

Atıksu Tesisi ile 39.Tümen Arası Asfaltlanması

Asfalt Kaplama Projesi

Lapta ve Karşıyaka Takviye İçme Suyu Projesi

Asfalt Kaplama Projesi

Lapta ve Bağlı Köylerde Asfalt Kaplama Projesi

Kılıçarslan köyü yollarının yapımı

Karşıyaka Dere Islahı Projesi

Kayalar Köyü Hayvan Barınağı Projesi

Sahil Yürüyüş Yolu Projesi II.Etap

Çamlıbel Mezarlık Çevre Duvarı Yapımı Projesi

Tır Kafası ve Çöp Dorsesi Alımı Projesi

Kılıçarslan Köyüne Çocuk Parkı ve Aktivite Merkezi Yapımı

Lapta ve Bağlı Köylerde Taş Duvar Projesi

Lapta ve Bağlı Köylerde Asfalt Kaplama Projesi

Lapta ve Bağlı Köylere Kutu Menfaz

Sadrazamköy Ağıllar Bölgesi Elektik ve Altyapı Projesi

Sahil Yürüyüş Yolu Projesi III.Etap

Lapta ve Kayalar Köyüne Kutu Menfez Projesi

Lapta Yağmur Suyu Drenaj, Altyapı ve Kaldırım Projesi

Belediye Hizmet Binası Yapım Projesi

Lapta ve Baglı Köylerde Asfalt Kaplama Projesi II.Etap

Çamlıbel Köyüne Yağmur Suyu Drenaj, Kaldırım ve Aydınlatma Projesi

Muhtelif Yerlerde Tadilat ve Asfalt Projesi

Kılıçarslan Köyü Aktivite Merkezi Demirbaş Alımı

Saha Bakım ve Onarımı Projesi

Lapta ve Bağlı Köylerde Asfalt Kaplama Projesi III. Etap

Alsancak - Lapta  Ortak 3 adet Çöp Kamyonu,

1 Adet Çekirge Kamyon, 1 DigerLoader ve 1 Kamyon Alımı Projesi

Belediye Yeni Hizmet Binası II. Etap

Sahil Yürüyüş Yolu Tamamlama

Asfalt Kaplama ve Parke Döşeme Projesi

Başpınar Mahallesi Park Projesi

Muhtelif Yerlere Asfalt Kaplama Projesi

Emici Kuyu Kazımı ve Akdeniz Köyü Şehitlik Projesi

Başpınar ve Yavuz Mahallelerine Yönelik Cami Projesi

Lapta ve Bağlı Köylerde Asfalt Kaplama Projesi

Karşıyaka Şehit Anıtı ve Çevre Düzenleme Projesi

Başpınar ve Yavuz Mahallelerine Yönelik Cami Projesi
banner360
Son Güncelleme: 13.09.2021 16:17
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dikkat! elektrik kesintisi yapılacak
Dikkat! elektrik kesintisi yapılacak
7 günde 17 yangın
7 günde 17 yangın
PCR rezaleti bulaşa davetiye
PCR rezaleti bulaşa davetiye
Trafik Müdürlüğü, trafikte herkesin birbirine saygı göstererek kurallara uyması halinde yaşanabilecek üzücü olayların önlenebileceğini hatırlattı
Trafik Müdürlüğü, trafikte herkesin birbirine saygı göstererek kurallara uyması halinde yaşanabilecek üzücü olayların önlenebileceğini hatırlattı
Başbakan Saner, Mağusa Kale Lions Kulübü’nü kabul etti
Başbakan Saner, Mağusa Kale Lions Kulübü’nü kabul etti
Lefkoşa-Gazimağusa anayolu üzerinde trafik kazası
Lefkoşa-Gazimağusa anayolu üzerinde trafik kazası
Yağışlı hava geliyor
Yağışlı hava geliyor
İtfaiye Müdürlüğü: “Zamanında alınan tedbirler, felaketi önler”
İtfaiye Müdürlüğü: “Zamanında alınan tedbirler, felaketi önler”
Akçay’daki Rauf Raif Denktaş Parkı Cuma günü açılıyor
Akçay’daki Rauf Raif Denktaş Parkı Cuma günü açılıyor
Lefkoşa'daki darp ve soygun olayında aranan emareler var
Lefkoşa'daki darp ve soygun olayında aranan emareler var

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim