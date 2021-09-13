KEİ, Lapta Belediyesinin projelerine yaklaşık 68 milyon TL kaynak aktarımı yaptı

KEİ, 2011-220 döneminde Lapta Belediyesinin hayata geçirdiği projelerine güncel rakamlarla 67 milyon 660 bin 954 TL’lik kaynak aktarımı yaptı.

KEİ’den yapılan açıklamada, belediyelerin altyapı yatırımlarını güçlendirme projeleri başta olmak üzere, kültür, sanat, spor alanları, açık pazar yapımı ve restorasyon gibi çeşitli projelerine destek veren KEİ Ofisi’nin yerel yönetimlerle iş birliği içinde hayata geçirdiği projeler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne değer kattığı ifade edildi.

Açıklamada, Lapta’da altyapı ve yol çalışmaları, içme suyu projeleri, hizmet binaları, sosyal tesisler ve sosyal faaliyetlere uzanan geniş hizmet ağıyla, bölgenin gelişmesini katkı veren KEİ Ofisi’nin, Lapta Belediyesi’nin 2011-2020 döneminde hayata geçirdiği bir çok projeye, güncel rakamlarla 67 milyon 660 bin 954 TL kaynak aktarımı yaptığı ifade edildi..

Lapta Belediyesi’nin 2011-2020 yıllarında hayata geçirdiği ve KEİ Ofisi’nin finans desteği verdiği projeler