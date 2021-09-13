KEİ, Lapta Belediyesinin projelerine yaklaşık 68 milyon TL kaynak aktarımı yaptı

KEİ, 2011-220 döneminde Lapta Belediyesinin hayata geçirdiği projelerine güncel rakamlarla 67 milyon 660 bin 954 TL’lik kaynak aktarımı yaptı.
KEİ’den yapılan açıklamada, belediyelerin altyapı yatırımlarını güçlendirme projeleri başta olmak üzere, kültür, sanat, spor alanları, açık pazar yapımı ve restorasyon gibi çeşitli projelerine destek veren KEİ Ofisi’nin yerel yönetimlerle iş birliği içinde hayata geçirdiği projeler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne değer kattığı ifade edildi.
Lapta Belediyesi’nin 2011-2020 yıllarında hayata geçirdiği ve KEİ Ofisi’nin finans desteği verdiği projeler
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Akdeniz Köyü İçme Suyu Arıtma Tesisi Projesi
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Amyant İçme Suyu Boru Değişim Projesi
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Lapta ve Bağlı Köylerde Taş Duvar Projesi
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Kayalar Köyü Çelik Bariyer Projesi
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Amyant İçme Suyu Boru Değişim Projesi II. Etap
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Atıksu Tesisi ile 39.Tümen Arası Asfaltlanması
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Asfalt Kaplama Projesi
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Lapta ve Karşıyaka Takviye İçme Suyu Projesi
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Asfalt Kaplama Projesi
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Lapta ve Bağlı Köylerde Asfalt Kaplama Projesi
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Kılıçarslan köyü yollarının yapımı
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Karşıyaka Dere Islahı Projesi
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Kayalar Köyü Hayvan Barınağı Projesi
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Sahil Yürüyüş Yolu Projesi II.Etap
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Çamlıbel Mezarlık Çevre Duvarı Yapımı Projesi
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Tır Kafası ve Çöp Dorsesi Alımı Projesi
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Kılıçarslan Köyüne Çocuk Parkı ve Aktivite Merkezi Yapımı
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Lapta ve Bağlı Köylerde Taş Duvar Projesi
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Lapta ve Bağlı Köylerde Asfalt Kaplama Projesi
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Lapta ve Bağlı Köylere Kutu Menfaz
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Sadrazamköy Ağıllar Bölgesi Elektik ve Altyapı Projesi
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Sahil Yürüyüş Yolu Projesi III.Etap
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Lapta ve Kayalar Köyüne Kutu Menfez Projesi
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Lapta Yağmur Suyu Drenaj, Altyapı ve Kaldırım Projesi
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Belediye Hizmet Binası Yapım Projesi
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Lapta ve Baglı Köylerde Asfalt Kaplama Projesi II.Etap
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Çamlıbel Köyüne Yağmur Suyu Drenaj, Kaldırım ve Aydınlatma Projesi
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Muhtelif Yerlerde Tadilat ve Asfalt Projesi
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Kılıçarslan Köyü Aktivite Merkezi Demirbaş Alımı
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Saha Bakım ve Onarımı Projesi
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Lapta ve Bağlı Köylerde Asfalt Kaplama Projesi III. Etap
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Alsancak - Lapta Ortak 3 adet Çöp Kamyonu,
1 Adet Çekirge Kamyon, 1 DigerLoader ve 1 Kamyon Alımı Projesi
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Belediye Yeni Hizmet Binası II. Etap
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Sahil Yürüyüş Yolu Tamamlama
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Asfalt Kaplama ve Parke Döşeme Projesi
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Başpınar Mahallesi Park Projesi
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Muhtelif Yerlere Asfalt Kaplama Projesi
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Emici Kuyu Kazımı ve Akdeniz Köyü Şehitlik Projesi
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Başpınar ve Yavuz Mahallelerine Yönelik Cami Projesi
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Lapta ve Bağlı Köylerde Asfalt Kaplama Projesi
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Karşıyaka Şehit Anıtı ve Çevre Düzenleme Projesi
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Başpınar ve Yavuz Mahallelerine Yönelik Cami Projesi