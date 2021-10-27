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KEİ’den Tatlısu Belediyesi'ne 9 yılda 20 milyona yakın kaynak…

Sakin şehir (Cittaslow) unvanını taşıyan Tatlısu Belediyesi ile Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İş Birliği (KEİ) Ofisi iş birliğinde çeşitli projelerin hayata geçirildiği bildirildi.

27 Ekim 2021 Çarşamba 12:45
KEİ’den Tatlısu Belediyesi'ne 9 yılda 20 milyona yakın kaynak…

KEİ Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, “KEİ Ofisi belediyeler ile iş birliği içinde yürüttüğü hizmetler ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti çağdaş projelerle buluşuyor” ifadesine yer verilerek, bu kapsamda, Ofisin, 2011-2020 yılları arasında, güncel rakamlarla 19 milyon 612 bin 581 TL kaynak aktarımı yaptığı belirtildi.

Açıklamada, “KEİ Ofisi’nin 2011 yılından bu yana Tatlısu Belediyesi ile hayata geçirdiği başlıca projeler arasında bulunan asfalt-kaldırım yapımı ve yol genişletme çalışmaları, belediye hizmet binası tamiri, halk eğitim merkezi ve kütüphane yapımı, çocuk parkı yapımı ve muhtarlık hizmet binası projesi, araç alımı projeleri ile yörenin yaşam kalitesini yükseltiyor” ifadesine yer verildi.

Katkı verilen projeler arasında yer alan Zambak Tatil Köyü ahşap bungalov projesi, plaj piknik alanı yapımı, tarihi su değirmeni projesi, bisiklet ve yürüyüş yolu projeleri ile ülkenin birçok tarihi ve turistik eserinin minyatürünün sergilendiği Minia Kıbrıs Müzesi projeleri ile bölgenin turizm potansiyelinin gelişimine de katkı sağlandığı kaydedildi.

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Açıklamada, “KEİ Ofisi, Tatlısu bölgesinin gelişime katkı yapan, bölge halkının yaşam kalitesini artıran Tatlısu Belediyesinin çeşitli projelerine, 2011-2020 yıllarında, güncel rakamlarla 19.612.581 TL kaynak aktarımı yaptı” denildi.

KEİ Ofisi’nin, 2011-2020 yıllarında, toplam 27 projeye finans desteği verdiği kaydedildi.

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Son Güncelleme: 27.10.2021 13:40
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