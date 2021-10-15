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KEİ Ofisi yeni logosunu tanıttı

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İş Birliği (KEİ) Ofisi, kurumsal kimliğinde değişikliğe giderek yeni logosunu kamuoyuna tanıttı.

15 Ekim 2021 Cuma 14:30
KEİ Ofisi yeni logosunu tanıttı

KEİ Ofisi’nden verilen bilgiye göre, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İş Birliği (KEİ) Ofisi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) kurumlarıyla iş birliği içinde hayata geçirdiği yatırımlar ile KKTC’nin ekonomik ve sektörel kalkınmasını sürdürülebilir kılmayı amaçlıyor.

Bu vizyonu doğrultusunda çalışmalarına devam eden Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İş Birliği Ofisi, kurumsal kimliğinde değişikliğe giderek yeni logosunu kamuoyuna tanıttı.

Kurumsal kimliğinin yapı taşı olan yeni logo, KEİ Ofisi’nin, “dinamik ve daimi yenilenmeden beslenen, gelecek ve gelişim odaklı kurum vizyonu” hedefini yansıtıyor.

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BAŞÇERİ

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, öncüsü oldukları değişim süreciyle ilgili açıklamasında, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın “KKTC ile kardeşliğimiz temelinde yükselen iş birliğimiz bakidir” sözlerine değinerek, çalışmanın amacıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Bu çalışmayla amacımız, iş birliğimizi geleceğe; çağdaş, zamanın ötesinde, gelecek nesilleri kapsayan vizyonumuz ve misyonumuz doğrultusunda taşımak, hedeflerimizi en iyi şekilde yansıtabilen bir kurumsal kimliğe geçiş yapmaktır.” 

Yenilenen kurumsal kimliği ile birlikte dijital mecralardaki alanını da genişleten KEİ Ofisi, web sitesini de daha erişilebilir kılmak amacıyla değişim sürecine dahil etti.

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Son Güncelleme: 15.10.2021 15:28
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