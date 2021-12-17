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Kei Ofisi, 2011’den bu yana Çatalköy Belediyesi’ne yaptığı desteği açıkladı

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İş Birliği (KEİ) Ofisi, 2011 yılından bu yana Çatalköy Belediyesi’ne yaptığı desteği açıkladı.

17 Aralık 2021 Cuma 11:00
Kei Ofisi, 2011’den bu yana Çatalköy Belediyesi’ne yaptığı desteği açıkladı

KEİ’den yapılan yazılı açıklamaya göre, KEİ Ofisi, Çatalköy’ün gelişimine katkı sağlayan çeşitli projelere 2011-2020 yıllarında, güncel rakamlarla 55 milyon 441 bin 572 TL kaynak aktarımı yaptı.

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Açıklamaya göre KEİ Ofisi’nin, 2011-2020 yıllarında finans desteği verdiği projeler şöyle: “İçme Suyu Şebeke Yenileme Projesi, Yolların Asfaltlanması ve Altyapı Düzenlemesi Projesi, Çöp Kamyonu Alımı, Atatürk Meydanı Çevre Düzenleme Projesi, İstinad Duvarı Projesi, Hz. Ömer Türbesi Çevre Düzenleme ve Altyapı İşleri Projesi, Arapköy Meydan ve Park Düzenleme Projesi, Asfalt ve Kaldırım Projesi”

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Son Güncelleme: 17.12.2021 12:34
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