Kedi: “Bayrakların dikilmesi suçtur, sorumlular cezalandırılmalıdır”

Mağusa Bölge Sorumlusu Serap Kedi Bağımsızlık Yolu Mağusa Bölge Örgütü adına yaptığı yazılı açıklamada, Bağımsızlık Yolu’nun, TMT Mücahitler Derneği Gençlik Kolları tarafından gerçekleştirilen eylem hakkında bilgi almak için Turizm ve Çevre Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürlüğü’ne aynı gün bilgi edinme başvurusunda bulunduğunu kaydetti.

Kedi, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürlüğü’nün cevaben yaptığı açıklamada, “Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürlüğü ve Anıtlar Yüksek Kurulu'ndan görüş ve onay talep edilmediğini” açıkladığını ileri sürerek, Ravelin Burcu üzerine beton dökülerek dikilen bayrak direklerinin hemen kaldırılması, meydana gelen tahribatın düzeltilmesi ve polisin bu tahribatı yapan kişi/kurumlara karşı yasal işlem başlatmasını istedi.