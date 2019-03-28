Ked’den Ayla Haşmet’e Onur Plaketi

Lefkoşa, 28 Mart 19 (.): Kıbrıs Edebiyat Derneği (KED), Dünya Tiyatro Günü kapsamında konservatuar mezunu ilk Kıbrıslı Türk tiyatro sanatçısı Ayla Haşmet’i evinde ziyaret ederek, onur plaketi takdim etti.



Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, 1950’li yıllarda, daha 10 yaşlarındayken başlayan sahne hayatında radyo oyunları ve şiirlerle de iç içe bir sanat yaşamı olan Haşmet, “ilk konservatuar mezunu tiyatro sanatçısı” unvanını da taşıyor.



Ziyarette konuşan KED Başkanı Yıltan Taşçı, Ayla Haşmet’e sanatından dolayı saygılarını sunarken, Haşmet gibi isimlerin toplumun aydınlık yüzü olduğunu da vurguladı.



Dernek üyelerine sanat hayatındaki yolculuğunu anlatan Ayla Haşmet, ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

(HUR/GÜL) FOTOĞRAFLI

