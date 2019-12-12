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Kazı Kazan’lar yeniden satışta

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi Kazı Kazan’ların satışına yarından itibaren başlanacağını duyurdu.

Kazı Kazan’lar yeniden satışta

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi Kazı Kazan’ların satışına yarından itibaren başlanacağını duyurdu.

12 Aralık 2019 Perşembe 13:16
Kazı Kazan’lar yeniden satışta

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Piyangolar Birimi tarafından satışına 3 buçuk yıldır ara verilen Hemen Kazan şans oyunlarının satışına yeniden başlanıyor. Kazı Kazanlar; Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Deniz Dana ile Piyangolar Birimi Sorumlusu Osman Yıldızev tarafından bugün düzenlenen basın toplantısında tanıtıldı. Gerçekleştirilen toplantıda konuşan Birim Sorumlusu Yıldızev, 3 farklı tipte satışa sunulan şans oyunlarının oynanma şeklini ve ikramiyelerini basınla paylaşıldı.

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Sırayla; 2 TL’lik Hemen Kazan’larda 100.000 TL, 3 TL’lik Hemen Kazan Şanslı Kutular’da 125.000 TL ve 5 TL’lik Tombala’larda 200.000 TL’lik büyük ikramiyeleri olan Kazı Kazan’lar tüm birimlerde yarından itibaren satışa sunulacaktır. Hem Piyangolar Birimi şubelerinde hem de seyyar bayilerde satışa sunulan Kazı Kazan’ların halk tarafından yoğun ilgi görülmesi bekleniyor. Tanıtımda yapılan açıklamada ayrıca Kazı Kazan’lardan elde edilecek gelirin spora büyük katkı yapacağı da vurgulandı.


Yılbaşı Özel Çekilişi biletleri tükenmeden alın!
Toplantıda ayrıca Yılbaşı Özel Çekilişinde dağıtılacak büyük ikramiyenin 1.750.000 TL’sı olduğu hatırlatılarak ‘Biletler tükenmeden alın’ çağrısı yapıldı.

Anahtar Kelimeler:
Kazı KazanKktc
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