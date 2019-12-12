“Kazı kazan”lar yeniden satışta

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Piyangolar Birimi tarafından satışına 3 buçuk yıldır ara verilen Hemen Kazan şans oyunlarının satışına yeniden başlanıyor. Kazı Kazanlar; Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Deniz Dana ile Piyangolar Birimi Sorumlusu Osman Yıldızev tarafından bugün düzenlenen basın toplantısında tanıtıldı. Gerçekleştirilen toplantıda konuşan Birim Sorumlusu Yıldızev, 3 farklı tipte satışa sunulan şans oyunlarının oynanma şeklini ve ikramiyelerini basınla paylaşıldı.
Yılbaşı Özel Çekilişi biletleri tükenmeden alın!
Toplantıda ayrıca Yılbaşı Özel Çekilişinde dağıtılacak büyük ikramiyenin 1.750.000 TL’sı olduğu hatırlatılarak ‘Biletler tükenmeden alın’ çağrısı yapıldı.