Kazı Kazan kazandırdı...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından 13 Aralık 2019 tarihinde satışına başlanan Kazı Kazanlar kazandırmaya devam ediyor.

KKTC Piyangolar Birimi tarafından satışı gerçekleştirilen Kazı Kazan şans oyunları kazandırmaya devam ediyor. 2 TL, 3 TL ve 5 TL’lik satış fiyatlarıyla 13 Aralık 2019 tarihinden itibaren satışa çıkarılan Kazı Kazanlar halk tarafından yoğun ilgi görüyor.

Satışı kısa bir süre önce başlamış olmasına rağmen büyük rağbet gören Kazı Kazanlardan 2 TL’lik olan Hemen Kazan şans oyunu ilk büyük ikramiyesini bugün kazandırdı. Lefkoşa bölgesinden bir vatandaşımıza çıkan 100 Bin TL’lik büyük ikramiye bugün daireden teslim alındı.

300 Bin TL’lik çekiliş yarın akşam

Devlet Piyangosu’nun ayın her 8, 18 ve 28’inde gerçekleştirdiği çekilişinin yarın akşam 300 Bin TL’lik büyük ikramiye için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Saat 20.00’da canlı yayınla BRT 1 HD’de izleyebileceğiniz piyango çekiliş sonuçlarına piyangolar.gov.ct.tr adresinden saat 22.00 itibarıyla ulaşabilirsiniz.