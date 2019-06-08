Kazasız gün geçmiyor

KAZASIZ GÜN GEÇMİYOR

Ergün YAHAT

Kaza sonucu yaralanan KP 264 plakalı araç sürücüsü Hüseyin Cahit Güden, kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde tedavisi halen sürüyor. Kaza ile ilgili polis soruşturması devam ediyor.