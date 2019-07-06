Kazasız gün değil saat geçmiyor artık?

KAZASIZ GÜN DEĞİL SAAT GEÇMİYOR ARTIK?

Ergün Yahat

Bugün saat 18.00 sıralarında, Taşkent – Haspolat Anayolu 3-4 km’leri arasında, Adem Kızıltepe (E-25), yönetimindeki HZ 029 plakalı van araç ile Taşkent istikametine doğru seyrettiği sırada yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Abdülkadir Uçar (E-32) yönetimindeki ME 990 plakalı salon araç ile çarpışmışlardır.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ile HZ 029 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Servet Kızıltepe (E-18), Murat Aksak (E-29) ve Nihat Askak (E-23) ile ME 990 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Halil İbrahim Kaya (E-23) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavileri halen sürüyor.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.