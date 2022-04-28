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Kazanan numara ‘71396’

28 Nisan 2022 Perşembe 23:45
Kazanan numara ‘71396’

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından yapılan herkesin heyecanla beklediği 375 Bin TL’lik çekiliş bu akşam gerçekleşti.

 Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 375 Bin TL’lik büyük ikramiye 71396 numaralı bilete isabet etti. Şanslı bilet Girne gezici bayilerimizden Ozan Günaltay tarafından satıldı.

Sıradaki çekiliş 18 Mayıs’ta

Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi; araya bayram haftası girmesinden ötürü 8 Mayıs’ta değil, 18 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek. Büyük ikramiyenin 375 Bin TL olarak belirlendiği çekilişin bilet fiyatı 25 TL olarak, 29 Nisan 2022 itibarıyla satışa sunulacaktır.

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Resmi sitemizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan piyangolar.gov.ct.tr adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşabilirsiniz. Resmi adresimizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız.

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