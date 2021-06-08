Kazanan numara ‘29125’

Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 1.050.000 Bin TL’lik büyük ikramiye 29125 numaralı bilete isabet etti. Şanslı bilet, Lefkoşa bölgesinden gezici bayimiz Hasan Sağol tarafından satıldı.

20 Temmuz’a özel çekiliş

Devlet Piyangosu 20 Temmuz’a özel çekiliş gerçekleştiriyor. 20 Temmuz Özel çekilişi konseptiyle ‘çıkana kadar çekiliş’ olarak hazırlanacak gecede büyük ikramiye 750 Bin TL olacak. Dağıtılacak toplam ikramiyenin 1,462,375 TL olarak belirlendiği çekilişin bilet fiyatı 30 TL olarak belirlendi. 20 Temmuz Özel Çekiliş biletleri yarından itibaren satışa sunuluyor.



