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Kazalarda bir haftalık bilanço: 1 ölü, 24 yaralı

KKTC’de son bir haftada meydana gelen 56 trafik kazasında, 1 kişi öldü, 24 kişi yaralandı.

04 Ağustos 2020 Salı 15:38
Kazalarda bir haftalık bilanço: 1 ölü, 24 yaralı
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KKTC’de son bir haftada meydana gelen 56 trafik kazasında, 1 kişi öldü, 24 kişi yaralandı.

Polis açıklamasına göre, bu kazalarda, araçlarda toplam 488 bin TL’lik hasar oldu.

Kazaların bölgelere göre dağılımı, Lefkoşa 21, Gazimağusa 11, Girne 10, Güzelyurt 5 ve İskele 9 olarak açıklandı.                                                                                                                 

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481 TRAFİK SUÇU İŞLENDİ                                                                                                         

Bu arada, belirtilen bir haftalık sürede, 481 trafik suçu rapor edildi.            

Sürücülerin 174’ü sürat, 14’ü tehlikeli, 23’ü dikkatsiz, 30’u ruhsatsız, 10’u ehliyetsiz, 15’i alkollü, 10’u muayenesiz, 14’ü sigortasız, 3’ü “A” yol kullanma izinsiz, 3’ü “B” özel işletme izinsiz araç kullanmaktan ceza aldı.

Polis açıklamasında, ayrıca 59 kez seyir halinde cep telefonu kullanma, 1 kez tonajından ağır veya tehlikeli yük taşıma, 2 kez koruyucu başlıksız motosiklet kullanma, 18 kez trafik işaretlerine uymama, 3 kez trafik ışıklarına uymama ve 102 de çeşitli trafik suçu işlendiği belirtildi.

Son Güncelleme: 04.08.2020 17:09
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