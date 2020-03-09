Kazakistanlı Sanatçıların Sergileri Ziyarete Açıldı

Lefkoşa, 9 Mart 20 (.): Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için, Kazakistanlı sanatçılar Alisher Zhurgenov’un 20 eserden oluşan “Bilinç Oyunları” isimli kişisel sergisi ile, Nina Tereschenko’nun 19 eserden oluşan ‘Üç renk’ isimli kişisel sergisinin yanında Valentina Mukhacheva’ya ait 5 eser UBP Milletvekili Menteş Gündüz tarafından ziyarete açıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, sergiye Güzelyurt Milletvekili Menteş Gündüz, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İ.Günsel, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, enstitü müdürleri, dekanlar, sanatçılar ve davetliler katıldı.

Sergide, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Kazakistanlı sanatçılar Alisher Zhurgenov ve Nina Terechshenko ile Güzelyurt Milletvekili Menteş Gündüz birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Gündüz, Kazakistanlı sanatçılar Valentina Mukhacheva’ya teşekkür belgesi, Alisher Zhurgenov’a Kırgızistanlı Devlet Sanatçısı Dogdurbek Nurgaziev’in anısına gelecek vaat eden genç sanatçılara Alasya Ödülleri kapsamında verilen “DOGDURBEK NURGAZİEV” ödülü ve Nina Terechshenko’ya ise Gümüş Anahtar Onur Ödülü”nü takdîm etti.

Ödül takdiminin ardından sergi kurdeleleri kesildi. Sergi , 16 Mart2a kadar hafta içi 08.00-16.00 saatleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi İrfan Günsel Kongre Merkezi sergi salonunda ziyaret edilebilecek.

(ÖK) FOTOĞRAFLI