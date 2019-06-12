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Kazakistanlı Sanatçı Batukhan Baimen’nin 55 Eserinden Oluşan Baskı Resim Sergisi Açıldı

Lefkoşa, 12 Haziran 19 : Kazakistan Sanatçısı Batukhan Baimen’nin Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı ve 55 eserden oluşan Baskı Resim Sergisi’nin Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel tarafından açıldığı belirtildi.

Kazakistanlı Sanatçı Batukhan Baimen’nin 55 Eserinden Oluşan Baskı Resim Sergisi Açıldı

Lefkoşa, 12 Haziran 19 : Kazakistan Sanatçısı Batukhan Baimen’nin Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı ve 55 eserden oluşan Baskı Resim Sergisi’nin Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel tarafından açıldığı belirtildi.

12 Haziran 2019 Çarşamba 14:01
Kazakistanlı Sanatçı Batukhan Baimen’nin 55 Eserinden Oluşan Baskı Resim Sergisi Açıldı

Lefkoşa, 12 Haziran 19 : Kazakistan Sanatçısı Batukhan Baimen’nin Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı ve 55 eserden oluşan Baskı Resim Sergisi’nin Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel tarafından açıldığı belirtildi.
Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklama şöyle:
“İrfan Günsel Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda gerçekleşen serginin açılışında Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel, Ulusal Birilik Partisi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Savaşan, Turizm ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı İsmet Esenyel, rektör yardımcıları, öğretim elemanları, sanatçılar ve misafirler hazır bulundu.
Serginin açılışında Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fahreddin Sadıkoğlu ile Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel birer konuşma yaptı.
Serginin açılış konuşmasını yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fahreddin Sadıkoğlu, Kazakistan’ın en ünlü sanatçılarından biri olan ve eserleriyle dünya sanatına katkı koyan Batukhan Baimen’nin sergisinin açıldığını söyledi.
Batukhan Baymen’nin dünyada tanınmış benzeri olmayan bir ressam olduğunu ifade ederek sanatçının etkileyici eserler yapmasının temelinde eğitim öğretim camiasından çıkmış olması olduğunu söyledi. Sanatçının eserlerinde Cengiz Ayamatov’un, Ali Şir Nevai’nin ve Abay’ın eserlerinden etkilendiğinin görüldüğünü aktaran Prof. Dr. Sadıkoğlu, eserlerin felsefi anlam taşıdığını sözlerine ekledi.
Prof. Dr. Sadıkoğlu, sanatçının eserlerinde siyah beyaz renkler kullandığını ve ipek kumaş üzerinde yaptığını dile getirerek, “Hayal gücünü, artırma, cezbetme ve estetik etkileme gücü vardır” dedi. 

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Kıbrıs Modern Sanat Müzesi hakkında da bilgiler aktaran Prof. Dr. Sadıkoğlu, “Müze, Günsel ailesinin eğitim ve sağlık alanından sonra kültür sanat alanında dünya çaplı yapmayı planladıkları bir projedir. Dünyanın hiçbir yerinde Türk dünyası ressamların sanatçılarının eserlerini yansıtan bir müze olmaması bakımından Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin açılması dünyada bir ilk olma özelliğini taşıyor. Müze sadece eserlerin toplaması ve sergilenmesi değil Türk dünyasının kültürü, tarihi, sanatı, mutfağı bakımından da bilgiler verecektir. Müze, eğitimsel ve bilimsel bir rol üstelenecektir. Ülkeye gelen turistler de Kıbrıs kültürü hakkında bilgi sahibi olacaklar. 20 bin metrekare 5 katlı olacak olan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin üçüncü katının inşa edilmekte ve müze bünyesinde şimdiye kadar 600 sanatçının 10 bine yakın eseri toplanmıştır” diye konuştu.
Konuşmaların ardından Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel tarafından Batukhan Baimen’a “Gümüş Anahtar Onur Ödülü” takdim edildi.
Bugüne kadar birçok ülkede kişisel sergiler açtığını dile getiren Kazakistan Sanatçısı Batukhan Baimen ise, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Yakın Doğu Üniversitesi’nde açacağı serginin gönlünde farklı bir yeri olduğunu ifade etti.
Baimen, “Dr. Suat Günsel’in öncülüğünde gerçekleşen projelerden biri olan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi büyük bir misyon taşıyor. Türk halklarının kültürünün ve sanatının sesi, uluslararası düzeyde bir üniversite aracılığı ile duyulmaya başladı. Bizler Türk Cumhuriyeti sanatçıları olarak bu projeyi destekliyoruz ve katkı sağlamaktan mutluluk duyuyoruz. Yakın Doğu Üniversitesi ailesine desteği ve ilgisi için şükranlarımı sunarım. Günsel ailesine de en içten dileklerimle sağlılık, mutluluk ve refah dilerim” sözlerini kullandı.
Daha sonra sergi kurdelesi kesilerek serginin açılışı gerçekleştirildi. Çalışmalarının önemli bir teması, çocukluğa ve sanatçının anılarına hitap eden sergi, 21 Haziran 2019 tarihine kadar hafta içi 08.00-16.00 saatleri arasında İrfan Günsel Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda ziyaret edilebilecek.”
(SEL) FOTOĞRAFLI
 

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