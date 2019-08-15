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Kazakistanlı 9 Ressamın Kıbrıs Modern Sanat Müzesi İçin Özel Olarak Hazırladığı Ve 41 Eserden Oluşan Kazakistan Sanatçıları Sergisi Taçoy Tarafından Açıldı

Lefkoşa, 15 Ağustos 19 : Kazakistan’dan 9 sanatçının Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı ve 41 eserden oluşan Kazakistan Sanatçıları Sergisi, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından açıldı.

Kazakistanlı 9 Ressamın Kıbrıs Modern Sanat Müzesi İçin Özel Olarak Hazırladığı Ve 41 Eserden Oluşan Kazakistan Sanatçıları Sergisi Taçoy Tarafından Açıldı

Lefkoşa, 15 Ağustos 19 : Kazakistan’dan 9 sanatçının Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı ve 41 eserden oluşan Kazakistan Sanatçıları Sergisi, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından açıldı.

15 Ağustos 2019 Perşembe 12:53
Kazakistanlı 9 Ressamın Kıbrıs Modern Sanat Müzesi İçin Özel Olarak Hazırladığı Ve 41 Eserden Oluşan Kazakistan Sanatçıları Sergisi Taçoy Tarafından Açıldı

Lefkoşa, 15 Ağustos 19 : Kazakistan’dan 9 sanatçının Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı ve 41 eserden oluşan Kazakistan Sanatçıları Sergisi, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından açıldı.
Yakın Doğu Üniversitesi’nden (YDÜ) yapılan açıklamaya göre, İrfan Günsel Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda yer alan serginin açılışına Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel, rektör yardımcıları, öğretim elemanları, sanatçılarla davetli misafirler katıldı.
Serginin açılışında Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Kazakistan Sanatçıları adına Umurali Ismailov ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy birer konuşma yaptı.
Serginin açılış konuşmasını yapan Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ,  Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin farklı ülkelerden sanatçıları bir araya getirerek yaratıcılıkta özgürlük sağlayan eşsiz bir dünya sanatını bu coğrafyada birleştirdiğini söyledi.
Bugün itibarıyla 91’inci serginin açıldığını belirten Prof. Dr. Şanlıdağ, Kazakistan’dan 9 sanatçının hazırladığı 41 eserde Kazakistan kültürünün yanı sıra, soyut ve felsefik tarzda çalışmaların sanatseverlerle buluştuğunu dile getirdi. 

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Yakın Doğu Üniversitesi’nin bünyesinde barındırdığı farklı araştırma merkezleri ve laboratuarları ile bilim üreten bir kampüs olduğunu getiren Prof. Dr. Şanlıdağ, son üç yılda Üniversitenin öz kaynaklarıyla desteklemiş olduğu 380 araştırma projesinden 120’sinin tamamlandığını geriye kalan 260 tanesinin de devam ettiğini kaydetti.
ŞANLIDAĞ: “YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ CERN’DE ARAŞTIRMA EKİBİNE KATILIYOR…”
Dünyanın en önemli projeleri arasında yer alan CERN’den iki araştırma grubu liderini akademik kadrolarına dahil ettiklerini anlatan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, üçüncü araştırma grubu liderinin de akademik kadroya dahil edileceğini söyledi. Prof. Dr. Şanlıdağ sözlerinin devamında Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) tarafından desteklenen bir proje kapsamında bir doktora öğrencisinin Ekim ayında CERN’deki araştırma grubu içerisinde çalışmalara başlayacağını açıkladı.
Konuşmaların ardından Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından Kazakistanlı Sanatçılara teşekkür belgesi verildi. Ardından sergi kurdelesi kesilerek Kazakistan Sanatçıları Sergisi’nin açılışı gerçekleştirildi. Kazakistan kültürü yanı sıra, soyutlama ve felsefi tarzda çalışmaların izleyicilerin beğenisine sunulan sergi, 30 Ağustos tarihine kadar hafta içi 08.00- 16.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.
(SEL) FOTOĞRAFLI
 

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