Kazakistan Sanatçıları Sergisi Pazartesi Açılıyor

Lefkoşa, 27 Temmuz 19 (.): Kazakistanlı 9 ressamın Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı ve 40 eserden oluşan “Kazakistan Sanatçıları Sergisi” pazartesi sabahı açılıyor.