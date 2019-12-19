Kazakistan, Gagauzya, Özbekistan Ve  tacikistan’dan Otuz Sanatçının Karma Resim Sergileri Yarın Ydü’de Açılacak

Lefkoşa, 19 Aralık 19 (.): Kazakistan, Gagauzya, Özbekistan ve Tacikistan’dan otuz sanatçının, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladıkları beş karma resim sergisi, yarın açılacak.

YDÜ’den verilen bilgiye göre, sergiler, saat 08.30’da YDÜ Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonunda açılacak.



(HA)