Kazada yaralıya ilk müdahale Başhekim Kalfaoğlu'ndan

KAZADA YARALIYA İLK MÜDAHALE BAŞHEKİM KALFAOĞLU'NDAN

Ergün YAHAT

Gazimağusa Salamis ana yolunda bugün meydana gelen olayda direksyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü Özlem Akbora (41) motosikletin devrilmesi sonucu bir anda yere düştü.

Olay anında kaza yerinden geçmekte olan Gazağusa Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mustafa Kalfaoğlu durup, yaralıya müdahale etmesi büyük takdir toplarken hafif yaralanan Özlem Akbora Acil servise kaldırılıp müşade altına alınırken sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi .