Kazada yaralanan yayalardan biri hayatını kaybetti

Bugün Lefkoşa-Güzelyurt güzergahında meydana gelen kazada ağır yaralanan yayalardan birisi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Saat 19.30 sıralarında, Lefkoşa - Güzelyurt Anayolu 7-8 km'leri arasında, ismi henüz tespit edilemeyen FK 150 plakalı pick up araç sürücüsü, Güzelyurt istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada o esnada gidiş istikametine doğru yolun solunda banket içinde yaya olarak yürümekte olan isimleri henüz tespit edilemeyen iki erkek şahsa çarpmıştı.

Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan her iki yaya kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştı.

Yaralılardan biri hayatını kaybederken, diğerinin tedavisi sürüyor.

Polis Basın subaylığı, olay yerinden kaçan araç sürücüsü ile hayatını kaybeden ve tedavisi devam eden kişilerin kimlik tespit çalışmaları devam ettiğimi belirtiyor.