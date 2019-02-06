Kaza zanlısı teminatla serbest bırakıldı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mahkemede meseleyle ilgili olarak yeminli şahadet veren polis memuru İlham Akal, 03.02.2019 tarihinde saat 02:40 raddelerinde Lefkoşa’da Sarayönü sokak boyunca Güney doğu istikametinden Kuzey batı istikametine doğru dikkatsizce seyreden Lefkoşa’da sakin Mehmet Öztürk’ün yönetimindeki LN 269 plakalı Honda marka motosiklet sürücüsünün seyretmiş olduğu yolun sonunda bulunan Ledra palas trafik ışıkları Dörtyol kavşağına geldiğinde mevcut sinyalizasyon ışıklarının tadilat nedeniyle devre dışı olduğu konumda yoluna devam etmesi sonucu o esnada sağından ikinci selin caddesi boyunca Kuzey Doğu istikametinden Güney batı istikametine doğru dikkatsizce seyretmekte olan Güney Kıbrıs’ta sakin Rafaella Christofidou’nun yönetimindeki KWD 199 plakh Suzuki swift marka salon araç sürücüsünün seyretmiş olduğu yolun sonunda bulunan Ledra palas trafık ışıkları Dörtyol kavşağına geldiğinde mevcut sinyalizasyon ışıklarının tadilat nedeniyle devre dışı olduğu konumda yoluna devam ederek LN 269 plakalı aracın önünün tıkaması sonucu çarpıştıklarını mahkemeye aktardı. Polis memuru Akal, kaza sonucu yaralanan LN 269 plakalı motosiklet sürücüsü Mehmet Öztürk’ün hayati tehlikeyi atlattığını kaydetti.Tahkikatın tamamladığını ve zanlının güney Kıbrıs vatandaşı olduğunu söyleyen Akal, zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlının 100 bin TL nakdi teminat yatırması ve iki haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.