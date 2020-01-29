Kaza yapıp polise yalan bilgi vermekten 4 tutuklu

KAZA YAPIP POLİSE YALAN BİLGİ VERMEKTEN 4 TUTUKLU

Girne’de dün akşam meydana gelen trafik kazasıyla ilgili polise yalan bilgi verdiği saptanan dört kişi tutuklandı.

Zanlıların, sürücülerden biri alkollü olduğu için bu yola başvurduğu anlaşıldı.



Polis bültenine göre dün gece 22.30 sıralarında Girne’de, İ.K.(E-26) ve H.B.(E-30) kullanımlarındaki kamyonetle Dr. Salih Miroğlu Caddesi’nde seyrederken, B.D.(E-33) yönetimindeki araçla çarpışıp kaza yaptı.Kamyonetin sürücüsü İ.K. ve yanındaki yolcu alkollü olduğu için, hasarlarının sigorta şirketi tarafından karşılanmasını sağlamak amacıyla hileye başvurdu. Zanlılar, karşı aracın sürücüsü B.D. ile anlaşıp kaza mahalline Y.A.’yı (E-27) çağırıp, polise kaza sırasında kamyonu onun kullandığı yönünde ifade vermesini sağladılar.Polise yalan bilgi verdikleri anlaşılan şahıslar tutuklandı.