Kaza yapan araç alev alıp yandı

Ergün Yahat
Girne -Lefkoşa ana yolunda az önce meydana gelen kazada Hüseyin Biricik yönetimindeki KD 328 plakalı araç direksiyon hakimiyetini kaybedip önce yol ortasındaki refüje vurdu daha sonra bir anda alev alarak yanmaya başldı.
Detaylar az sonra...
Girne -Lefkoşa ana yolunda az önce meydana gelen kazada Hüseyin Biricik yönetimindeki KD 328 plakalı araç direksiyon hakimiyetini kaybedip önce yol ortasındaki refüje vurdu daha sonra bir anda alev alarak yanmaya başldı.
Detaylar az sonra...
Son Güncelleme: 10.04.2021 18:23