Kaza yapan araç alev alıp yandı

Ergün Yahat

Girne -Lefkoşa ana yolunda az önce meydana gelen kazada Hüseyin Biricik yönetimindeki KD 328 plakalı araç direksiyon hakimiyetini kaybedip önce yol ortasındaki refüje vurdu daha sonra bir anda alev alarak yanmaya başldı.

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